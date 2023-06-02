لاعبو بنى سويف يفوزون بالمراكز الأولى في الملاكمة

لاعبى بنى مرحبا يفوزون فى الملاكمة

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسئولي قطاع الشباب والرياضة بمناسبة فوز أبناء بني سويف بالمراكز الثلاث الأولى في بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2009، والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 27 مايو الماضي وحتى 1 يونيو الجاري، والتى نظمها الاتحاد المصري للملاكمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أشار مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة إلى أن لاعبي بني سويف من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، قد نجحوا في حصد الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وذلك بعد فوز اللاعب فهد محمد كمال بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والميدالية الذهبية في ميزان 53 كجم، وحصول اللاعب أحمد محمد عبدالحفيظ على المركز الثانى على مستوى والميدالية الفضية ميزان 44 كجم بجانب فوز اللاعب آدم حسن جمال على المركز الثالث والميدالية البرونزية ميزان 56 كجم.

جدير بالذكر أن اللاعبين الفائزين من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تنفذه الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب، بقيادة الدكتورمحمد الكردي الدكتورمحمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب، وتحت إشراف ومتابعة من المحافظة بقيادة مصطفى إبراهيم مدير المديرية وهشام الجبالى وكيل المديرية للرياضة، إذْ تم تدريب اللاعبين تحت إشراف الكابتن محمد عبدالرحمن مدرب الكابتن محمد يونس مساعد مدرب الكابتن محمد محمود إدارى المرحلة، و بمتابعة إيمان حسين مدير المشروع ببنى سويف، وضياء محمد المدير المالى للمشروع.