الثوم يحارب كورونا.. دراسة تكشف مفاجئة

ينتج الثوم مادة كيميائية تسمى الأليسين، وهذا ما يبدو أنه يجعل الثوم يعمل في ظروف معينة يجعل الأليسين أيضًا رائحة الثوم وتصنع بعض المنتجات "عديمة الرائحة" عن طريق تعتيق الثوم ، ولكن هذه العملية يمكن أيضًا أن تغير تأثير الثوم.

عادة ما يستخدم الناس الثوم لارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الأخرى في الدم ، وتصلب الشرايين. كما أنها تستخدم لعلاج نزلات البرد والتهاب المفاصل والعديد من الحالات الأخرى.

كشفت دراسة علمية حديثة أن هناك نوعا من الثوم يمكن أن يحارب فيروس كورونا، وذلك بعدما أبدى فعالية بنسبة 99% بقتل الفيروسات.

وذكرت قناة إي بي سي، أن فريق من مؤسسة دورتي التابعة لجامعة مالبورن الأسترالية جربوا تفاعل ٢٠ نوع ثوم مع فيروسات كورونا والإنفلونزا العادية.

ووجد الفريق أن نوع ثوم أسترالي يسمى ثوم أوزي، تمكن من قتل معظم فيروسات كورونا والإنفلونزا التي تفاعل معها.

وتوضح الدراسة أن الثوم يتعامل مع الفيروسات المتسربة للجهاز الهضمي فقط لمنع مضاعفاتها الخطرة بتلك المنطقة وأيضا لتخفيف الحمل الفيروسي عن بقية أنحاء الجسم.

وتنصح الدراسة بتناول الثوم طازجا دون أي عمليات طبخ لأنها ستقضي على العناصر العلاجية التي تعمل على قتل الفيروسات.

يذكر أن الثوم يحوي مواد مضادة للأكسدة مفيدة للجهاز الهضمي ما يجعل تناوله صحيا بجانب الجزء الوقائي له من الفيروسات.