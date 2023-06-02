العاصفة تضرب محصول المانجو والخسائر مستمرة

محصول المانجو.. ضربت عاصفة ترابية شديدة مناطق واسعة من الجمهورية وذلك خلال الساعات الماضية، مما آثر على كثير من الزراعات خاصة أشجار المانجو، مما أدى الى تساقط الكثير من المحصول على الأرض وتسبب فى خسائر فادحة للمزراعين.

المانجو فى الاسماعيلية

وقد شهدت مزارع المانجو تساقط الثمار الخضراء، وذلك قبل موسم النضج والجمع وهو ما مثل خسائر متفاوتة في حجمها على أغلب المزارع.

وقد تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، صورا توضح سقوط محصول المانجو في مزارع الإسماعيلية بسبب تعرض المحافظة لعاصفة ترابية علي مدار يومين.

ويعتبر المانجو المحصول الرئيسى والإستراتيجى لمحافظة الاسماعيلية، حيث يعد أشهر الأصناف على مستوى الجمهورية، فيما تتميز بالأصناف الغزيرة فى الإنتاج والمذاق مثل العويس، والسكرى، والزبدية، والهندى، والفونس، والدبشة والتيمور، والكبانية.

سقوط المانجو

ارتفاع درجات الحرارة

وتتميز هذه الاصناف بالتبكير فى النضج، اضافة الى كمية السكريات العالية، كما أنها لا تنافس من قبل انتاج المحافظات الاخرى نظرا لجودتها.

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والهزات العنيفة التى تعرض لها المحصول بسبب التغيرات المناخية، أدت العاصفة الترابية الشديدة التى تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية إلى تأثيرات كبيرة على المحصول، قدرها بعض أصحاب المزارع بفقد نحو١٠٪ من الثمار على الأشجار بفعل هذه العاصفة.

وقد أدى إلى تراجع الإنتاج هذا العام بنسبة ٥٠٪ عن إنتاج العام الماضى، الذى يوصف بأنه عام استثنائى فى تاريخ المانجو الإسماعيلاوى.

إنشاء صندوق تكافل زراعي

وطالب حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، بتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي صدرت عام 2015، بإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض المتضررين في حالة الخسائر الطبيعية كالآفات والرياح والسيول أو ماشابه.

30 % من محصول المانجو سقط قبل أوانه

وكشف نقيب الفلاحين، فى تصريحات تلفزيونية، عن تأثير العواصف الجوية والتغيرات المناخية التي حدثت الأسبوع الماضي وسقوط عقود المانجو وخسارة المزارعين.

وتابع قائلا: الرياح كانت أقوى من رياح الخماسين واسقطت عقود المانجو، وتسببت في خسائر للمزارعين، موضحا أن الاسماعلية اكتر المحافظات تضررا، وأن مايقرب من 30 % من المحصول سقط قبل أوانه.

سقوط المانجو

المساحات المتضررة

وأكد على أنه في مثل هذا الوقت من كل عام يحدث سقوط لعقود وأزهارالمانجا، لكن بكميات بسيطة، متوقعا أن يكون موسم هذا العام جيدا رغم المساحات المتضررة، وأن يساهم ما سقطت من محصول في زيادة جودة وحجم ما تبقى من محصول المانجو.

310 الف فدان مزروعين بالمانجو

وطالب بتقييم أضرار المزارعين وتعويضهم، ومطالبة البنوك بتأجيل القروض ، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 310 الف فدان مزروعين بالمانجو ، منهم 120 الف فدان في الإسماعيلة، وبالتالي فالمزارع الإسماعلاوي يعتمد على محصول المانجو بشكل أساسي، فضلا عن أن أشجار المانجو معمرة وموسمية ولا تطرح ثمارها إلا مرة واحدة في العام، والمزارع طول العام يهتم بأشجارها حتى يحصد الموسم في شهر أغسطس

رش محصول المانجو

ونفي الشائعات التي تتردد بشأن رش محصول المانجو الذي سقط بالمبيدات لينضج تفاديا للخسائر التي حدثت لدى بعض المزارعين، قائلا: "هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة لأن المانجو التي سقطت ليست في طور التعجين و صغيرة جدا، لا يمكن ان تنضح بهذه الطريقة، ولا يوجد أي ضرر من تناول المانجو، لكن الضرر في ضعف الإنتاجية.

التغيرات المناخية

وقال أستاذ المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية إن التغيرات المناخية أثرت على محصول الزيتون أيضا هذا العام .

وأوضح أن محصول المانجو متأثر منذ سنوات جراء التغيرات المناخية ولكن ماحدث من ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح زاد من تلك التأثيرات.

محصول المانجو

وأشار الدكتور شاكر أبو المعاطي إلي أن العام الماضي شهد وفرة في إنتاجية المانجو ولكن العام الذي يسبقه شهد خسائر أيضًا في إنتاجية المانجو ، لافتا إلي أنه تم إصدار عدة نصائح وتحذيرات لمزارعي المانجو من قبل الوزارة لتجنب حدوث أضرار نتيجة التغيرات المناخية.

وتابع قائلا: "كانت من أهم تلك التحذيرات محاوطة مزارع المانجو بالأشجار أو سياج لحماية الزرع ، كذلك ري محصول المانجو قبل الموجة الحارة لحماية النباتات " ، مضيفًا أن من طبق تلك النصائح لم يتأثر محصول المانجو لديه .

مزارع المانجو يخسر منذ 5 سنوات

وتوقع قلة محصول المانجو بالأسواق هذا العام نتيجة ما حدث هذا الموسم ، معلقًا: "مزارع المانجو يخسر منذ 5 سنوات نتيجة التغيرات المناخية الطارئة على مصر".

وتشتهر مصر، لاسيما محافظة الإسماعيلية، بزراعة المانجو على عشرات الآلاف من الأفدنة.

محصول المانجو

وشهدت البلاد في السنوات الأخيرة حرارة شديدة في إطار النمط العالمي لارتفاع درجات الحرارة.

والمانجو فاكهة محبوبة في فصل الصيف بمصر، إذ تعرض أصناف منها لونها يشبه لون غروب الشمس في أكشاك الفاكهة ومحلات العصائر في شوارع العاصمة القاهرة.