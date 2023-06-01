حقيقة رش المانجو بمبيد مسرطن لتسريع نموها

أكد الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، عدم حقيقة الأنباء المتداولة بشأن رش المانجو بمبيد مسرطن لتسريع نموها بعد سقوط المحصول في بعض المزارع بفعل قوة الرياح.

وقال فهيم في تصريحات له، إن مبيد الإثيريل الذي تتداوله صفحات السوشيال ميديا، هو مبيد معترف به دوليا من قبل الولايات المتحدة، ولا يشكل أي خطورة على صحة الإنسان، مؤكدا أنه يتم استخدامه في دول كبرى.

وأضاف الدكتور فهيم، أن مبيد الإثيريل، يتم استخدامه لرش محصول العنب في فترة معينة من عمر المحصول، وليس بعد نضجه، وهو يمنح العنب لونه.

وأكمل مستشار وزير الزراعة: الشائعات أصبحت تلاحق كافة المحاصيل، مثل ما حدث منذ أسابيع بخصوص محصول البطيخ والخوخ، والذي قيل عنهم نفس الشائعات.

وبشأن سقوط محصول المانجو في مزارع مختلفة بالإسماعيلية، قال ، إن هذه ظواهر جوية طبيعية تحدث في مختلف الفصول، ولكن ثمار المانجو التي وقعت في الإسماعيلية ليس لها حلًا أمام المزارع سوى بيعها لغرض التخليل فقط.

أجواء شديدة الحرارة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء مع غطاء سحابى يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وتابعت: درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية 37 درجة مئوية ، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

ويشهد اليوم، الخميس، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر ، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.