سقوط لافتة إعلانية بالقاهرة الجديدة بسبب العاصفة

سقطت لافتة إعلانية بالقاهرة الجديدة؛ بسبب العاصفة الترابية، وموجة الطقس السيء التي تضرب البلاد.

ويكثف رجال المرور جهودهم، لإزالة اللافتة وتسيير الحركة المرورية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة.

وفي وقت سابق سقطت لافتة إعلانات ضخمة أعلى كوبري أكتوبر، ما تسبب في توقف تام للحركة المرورية في الاتجاهين.

وعلى الفور توجهت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إلى كوبرى 6 أكتوبر أعلى مناطق رمسيس ووسط البلد، بالتزامن مع سقوط لوحة إعلانات ضخمة على الكوبري في اتجاه القادم من المهندسين إلى العباسية ومدينة نصر شرق وشمال القاهرة، وقدمت كل الخدمات المرورية اللازمة للسيطرة على الأمر.

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة الأوناش لرفع لافتة الإعلانات التي سقطت أعلى مناطق رمسيس في اتجاه مدينة نصر نتيجة للرياح القوية والأحوال الجوية السيئة التي شهدتها البلاد خلال الدقائق الماضية، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط لوحة إعلانات ضخمة أعلى كوبري أكتوبر.

سقوط لافتة إعلانات أعلى كوبري أكتوبر

وقام مرور القاهرة بتيسير حركة المرور باتجاه المهندسين، وتحويل الحركة المرورية على كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من المهندسين باتجاه شرق وشمال القاهرة بمدينة نصر والعباسية.

غلق شارع الهرم

والجدير بالذكر تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتحويلات مرورية في شارع الأهرام وذلك بعد الإعلان عن غلقه كليًا، بداية من أمام شارع سيد أبو الخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية، لتسليم موقع محطة مترو أنفاق المساحة.

ويبدأ الغلق كلي لشارع الأهرام، من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 2 من يونيو الجاري حتى إنتهاء فترة الأعمال، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية.

وحركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب باستكمال السير بشارع الأهرام اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية تقوم بالدخول يميناً بشارع سيد أبو الخير وإستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين ، ثم الدخول يساراً بشارع العشرين واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفى السيد، ثم الدخول يساراً بشارع أحمد لطفى السيد واستكمال السير به وصولاً لشارع الأهرام.