حزناً على وفاة زوجته.. موظف يقفز من الطابق السادس بالإسكندرية

شهدت منطقة سيدى بشر بشرق الاسكندرية واقعة مؤسفة بعدما انتحر موظف ألقى بنفسه من الطابق السادس بسبب حزنه على وفاة زوجته.

وبالعرض على اللواء مدير أمن الاسكندرية امر باتخاذ الاجراءات اللازمة والقانونية حيال الواقعة

تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع شخص سقط من أعلى بأحد العقارات بمنطقة سيدي بشر دائرة القسم.، لمروره بحالة نفسيه سيئة بعد وفاة زوجته واخبر ذوية انه يريد اللحاق بها .

وانتقل مأمور وضباط القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة موظف في العقد الخامس من العمر مسجاة بأرضية الشارع، ويرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور بالساقين والجمجمة وأنحاء متفرقة من الجسم.

وبسؤال أهلية المتوفي، قرروا أن المذكور موظف، وكان يمر بحالة نفسية سيئة، بسبب وفاة زوجته وتركه وحيدا، وأخبر ذويه أنه يشتاق للحاق بها، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفي لبيان سبب الوفاة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.