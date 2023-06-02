ياسر البحري يواجه اتهام باغتصاب القصر بمعرض الكتاب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للناشط الكويتي ياسر البحري، أثناء تدشين كتابه الجديد بمعرض إدارة معرض أبوظبي للكتاب.

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ياسر البحري يتعرض لموقف محرج أثناء تدشين كتابه الجديد



ياسر البحري يتعرض لموقف محرج أثناء تدشين كتابه الجديد





وظهر ياسر البحري، في مقطع الفيديو، وهو يتلقى سؤالا من إحدي الفتيات، الموجودة بالمعرض، قائلة: على أي أساس تؤلف كتاب، وأنت إنسان مغتصب؟.

إمراة تتهم ياسر البحري بالاغتصاب للقصر

ياسر البحري يرفض اتهام إمراة له باغتصاب القصر

ليرد الناشط الكويتي ياسر البحري، على سؤال فالفتاة، قائلًا: على أي أساس تقولي مثل هذا، وما الأدلة التي تعطيكي الحق في قول هذا.

ياسر البحري يرفض اتهام إمراة له باغتصاب القصر

لترد الفتاة على جواب الناشط الكويتي ياسر البحري، قائلة: أنا شوفت سارة وكاميليا كلهم كان قصر، وشاهدت الأدلة والتقارير الموجودة بالمحكمة، وعرفت أعمارهم.

ياسر البحري: هل من الموضوعية الحكم على شئ لم تشاهديه بعينك؟



ووجه الناشط الكويتي ياسر البحري للفتاة سؤالا نصه: هل من الموضوعية الحكم على شئ لم تشاهديه بعينك؟، فردت بأنها رأت بعينها الأدلة وأسماء البنات وأعمارهم وتطابق الـ دي إن إيه.

ياسر البحري: هل من الموضوعية الحكم على شئ لم تشاهديه بعينك؟





وكشفت الفتاة خلال مقطع الفيديو، أنها تعمل كمختصة في العلوم الجنائية، ورأت الدليل وتقارير المحكمة، ثم طلب الناشطة الكويتي ياسر البحيري رؤية ما لديها من أدلة فعرضت عليه تقارير محفوظة على جوالها.

ياسر البحري



والجدير بالذكر أن الناشط الكويتي ياسر البحري الفحيحيل، هو من مواليد 16 سبتمبر 1975، وكان سجين كويتي سابق وكاتب ومؤلف لعدد من الكتب في أدب السجون. قضى البحري 15 سنة سجينا في الولايات المتحدة الأمريكية، تمكن خلالها من تأليف 26 كتابًا في مواضيع متنوعة، اتهمته محكمة أمريكية بالتحرش الجنسي بفتاة أمريكية، فيما نفى البحري هذه التهمة مستعرضًا أدلة على براءته،حاصل علي بكالوريوس فلسفة من جامعة الكويت عام 1998، وماجستير الفلسفة السياسية من كلية بوسطن في ماساتشوستس.