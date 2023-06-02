كشفت عارضة ومصممة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان، للمرة الأولى عن الضغوطات النفسية والعصبية التي واجهتها خلال فترة زواجها من المغني العالمي كانيييه ويست، عقب إصابته باضطراب ثنائي القطب، والذي كان يعرف باسم الاكتئاب.

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كيم كارداشيان تكشف مفاجأة بشأن مرض كانييه ويست

كيم كارداشيان تتحدث من مرض كانييه ويست للمرة الأولى

ووضحت النجمة العالمية كيم كارداشيان، خلال الحلقة الجديدة من برنامج الكارداشيانز، الذي يتم عرضه على منصة هولو، أنها كانت تعمل على تحسين مظهر كانييه ويست، بالإضافة إلى تنظيم أموره، سواء الشخصية، أو العملية، عندما كانت تسيطر عليه نوبات باضطراب ثنائي القطب.

كيم كارداشيان تتحدث من مرض كانييه ويست للمرة الأولى

وأضافت كيم كارداشيان، قائلة: كنت أشعر أحيانًا أنه لو كان مقدر ويست، أن يصل إلى الحضيض، فتلك هي رحلته، التي يحتاج إلى اكتشافها بمفرده، كنت أعتاد على الذهاب هنا وهناك وأتصل بالجميع دون علمه وأتظاهر بأن كل شئ سيكون على ما يرام وأن الأمور ستكون بخير مع إعطائه فرصة أخرى.

كيف كانت تتعامل كيم كارداشيان مع كانييه ويست خلال فترة مرضه؟

أثارت كيم كارداشيان، مفاجأة جديدة بشأن معاناتها مع مرض كانييه، قائلة: إنها كانت تقضي ساعات طويلة، من اليوم كمسئولة عن تنظيف غرفة ويست، والعناية بكل ما يحتاجه أثناء النوبات المرضية، التي كانت يسببها اضطراب ثنائي القطب، فكانت تظهر أثرها على السوشيال ميديا، أو خلف الكواليس،والتي كانت ما تصيبني بحزن وانكسار شديد في القلب، لأني كنت أفكر كيف يكون هذا الرجل الذي تعرفت عليه في بداية الزواج.

كيم كارداشيان تتحدث من مرض كانييه ويست للمرة الأولى

والدة كيم كارداشيان تكشف سبب طلاق ابنتها من كانييه ويست:

علقت والدة كيم كارداشيان، كريس جينر، التي كانت موجودة معها في الحلقة، على معاناتها مع مرض كانييه ويست، قائلة: أنه ما كانت تعمل ابنتي خلال فترة مرض زوجها من الاهتمام به على حساب صحتها، كان هو السبب فى وقوع الطلاق. لأنها لا تستحق أبدًا العيش بتلك الطريقة.

والدة كيم كارداشيان تكشف سبب طلاق ابنتها من كانييه ويست

كيم كارداشيان تكشف أصعب أوقاتها مع مرض كانييه ويست:

تابعت كيم كارداشيان عن أصعب أوقاتها مع مرض كانييه ويست، قائلةً: أصعب إحساس بالنسبة لي هو أن الشخص الذي أحببتيه من قلبك واشتركت معه في تكوين أسرة والبيت، يصبح فجأة شخصًا آخر مختلفًا عن الشخص الذي ارتبط به من البداية، بالإضافة إلى أن ابنتها الكبرى، نورث ويست، لا تعلم أي شيء عن حالة والدها، أو أفعاله، لأنها تحجب الخدمات الإعلامية كافة في المنزل.