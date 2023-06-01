نتائج دور الستة عشر من كأس العالم للشباب 2023

شهدت منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للشباب 2023 المقامة في الأرجنتين العديد من المباريات القوية والنتائج المثيرة كان أبرز تأهل منتخب نيجيريا تحت 20 عامًا للدور ربع النهائي.

وتعرض عشاق التانجو لصدمة كبيرة بعدما تعرض منتخب الأرجنتين مستضيف البطولة للإقصاء من دور الستة عشر رغم اعتباره أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

وحقق منتخب نيجيريا تحت 20 عامًا المفاجأة الأكبر حتى الآن في بطولة كأس العالم للشباب 2023 بفوزه على الأرجنتين بهدفين نظيفين ضمن منافسات دور الستة عشر.

وأقيمت 6 مباريات في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للشباب 2023 بينما تتبقى مباراتين فقط في الدور ذاته ليكتمل عقد المتأهلين للدور ربع النهائي من مونديال الشباب.

نتائج دور الستة عشر من كأس العالم 2023

وفاز منتخب نيجيريا على الأرجنتين بثنائية نظيفة في دور الستة عشر الذي شهد أيضا اكتساح منتخب كولومبيا لنظيره سلوفاكيا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد وانتصار كبير للولايات المتحدة الأمريكية على نيوزيلندا برباعية نظيفة.

كما خسر منتخب أوزبكستان بهدف دون رد في الدور ذاته، ونجحت إيطاليا في إقصاء إنجلترا بعد الفوز عليها بنتيجة بهدفين مقابل هدف واحد بينما لم يتمكن منتخب تونس من استكمال مشواره عقب الهزيمة الكبيرة أمام البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

مباريات دور الستة عشر من كأس العالم للشباب 2023

وتتبقى مباراتين فقط في دور الستة عشر من مونديال الشباب المقام في الأرجنتين حيث سيواجه منتخب جامبيا نظيره الأوروجواي بينما تلعب الإكوادور مع كوريا الجنوبية.

وكان منتخب جامبيا قد حقق مفاجأة كبرى بالتأهل من مرحلة دور المجموعات محتلًا المركز الأول في المجموعة السادسة والأخيرة برصيد 7 نقاط.

وفاز منتخب جامبيا على هندراوس في الجولة الأولى ثم حقق مفاجأة كبرى بهزيمة فرنسا بهدفين مقابل هدف واحد بالجولة الثانية ليحجز معقده في دور الستة عشر ثم تعادل سلبيًا مع كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة.

وكان منتخب جامبيا قد تأهل لكأس العالم للشباب بعد وصل لنصف نهائي بطولة أفريقيا تحت 20 عامًا التي أقيمت في مصر وتوج بها منتخب السنغال على حساب جامبيا بهدفين نظيفين.

وفاجئ منتخب السنغال تحت 20 عامًا بطل أفريقيا للشباب الجميع في بطولة كأس العالم للشباب 2023 بعدما احتل المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطتين فقط.