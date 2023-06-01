الخميس 01 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الجونة يواصل تربعه على قمة المجموعة الأولى ولافيينا يلاحقه

الجونة
الجونة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي  الجونة تربعة على قمة المجموعة الاولى بدوري القسم الثاني بتحقيق فوز كبير على مركز شباب طامية بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة 28  أحرز أهداف الجونة احمد ترك هاتريك  ومحمد انور و جابر سالم بهذا الفوز وصل الجونة للنقطة 63 في المركز الأول. 

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لافيينا يلاحق الجونة في جدول الترتيب

فينا يواصل فريق لافيينا ملاحقته لـ الجونة بعد وصوله للنقطة 62 بتغلبه خارج ملعبه على النصر للتعدين بهدف دون رد أحرزه قاسم ربيع .

فيما تغلب مصر المقاصة على المدينة المنورة بهدفين لهدف 

وفاز ديروط على اسمنت اسيوط بثلاثية مقابل هدف 

وفاز كيما اسوان على تليفونات بني سويف بهدفين لهدف 

وفي مباراة مثيره تعادل شبان قنا مع ملوي  بثلاثة أهداف مثلهم.

وفاز المنيا على الالومنيوم بهدف وحيد.

ترتيب المجموعة الرابعة في القسم الثاني

وتمكن فريق الجونة من اعتلاء جدول الترتيب حتى الآن، وقد جاء ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة 28 كالتالي ..

1-الجونة 63 نقطة

2-لافيينا 62 نقطة 

3-بترول اسيوط 56 نقطة 

4-النصر للتعدين 50 نقطة 

5- المقاصة 48 نقطة 

6- كيما اسوان 44 نقطة 

7- المنيا 42 نقطة .

8- ديروط 39 نقطة .

9- اسمنت اسيوط 37 نقطة .

10- الالومنيوم 34 نفطة .

11- شبان قنا 30 نقطة .

12- الفيوم 22 نقطة .

13- طامية 22 نقطة .

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14- ملوي 22 نقطة .

15- تليفونات بني سويف 20 نقمة .

16- المدينة المنورة 19 نقطة .

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