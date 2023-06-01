نوران جوهر تتأهل لنهائي بطولة الجونة للأسكواش

تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا في الاسكواش، إلى نهائى بطولة الحونة الدولية للاسكواش المقامة حاليا بمدينة الجونة .

أقرأ ايضًا..

نوران جوهر في نهائي بطولة الجونة للأسكواش

وتأهلت اللاعبه نوران جوهر إلى دور النهائي بعد الفوز على هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا بنتيجة 3 - 1 ، في مباراة مثيرة امتدت لأكثر من 106 دقيقة .

وجاءت نتائج الأشواط بين نوران جوهر وهانيا الحمامي كالآتي : 15-13 للشوط الاول، ونتيجة 9-11 للشوط الثاني، وانتهى الثالث بنتيجة 17-15، وكانت نتيجة الشوط الأخير هي 11-6.

نوران جوهر

أطراف نهائي بطولة الجونة الدولية للأسكواش

و تنتظر نوران جواهر لقاء قوي في نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش أمام الفائزة من مباراة نصف النهائي الثانية والتي ستجمع بين كل من نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا واللاعبه البلجيكية نيل جيليس .

تصريحات نوران جوهر بعد نصف نهائي بطولة الجونة

أبدت اللاعبه نوران جوهر سعادتها بتحقيق الفوز، وشددت على انها تسعى لتفوز بالبطولة من خلال تقديم أفضل مستوى لديها في نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش رجال وسيدات .

بطولة الجونة الدولية للأسكواش

يذكر ان بطولة الجونة الدولية للأسكواش كانت قد انطلقت يوم 26 من من شهر مايو الماضي وتستمر حتى يوم 2 من شهر يونيو الجاري 2023، وذلك في مدينة الجونة، بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال والسيدات.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا