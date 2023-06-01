أهمية استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضى في الترويج للسياحة

العديد من شعوب العالم لديها رغبة فى زيارة الأماكن الأثرية والسياحية، ولكن ليس لدى الجميع قدرة على السفر لما يمثله من عبء مادى، لذلك اتجهت كثير من الدول وفى مقدمتهم مصر إلى استخدام تقنيات الواقع الافتراضى فى عمل جولات سياحية باستخدام نظارات الواقع الافتراضى لأماكن سياحية وأثرية كثيرة.



كما يمكن أيضا للمتاحف استخدام تطبيقات الواقع الافتراضى لعرض تفاصيل ومعلومات إضافية عن آثر معين أو لوحة فنية أو مقتنيات باستخدام تلك التكنولوجيا، فمثلا عندما يدخل السائح يمكنه عمل مسح لكود Scan عن طريق تطبيق يتم إنشاءه ليعرض مزيد من التفاصيل عن الأثر بتقنية الواقع الافتراضى مما يسهم فى أن تكون الزيارة للسائح أكثر تفاعلية وأكثر إمتاعا وبالتالى يمكن أن يكون المقابل المالى لها أعلى.

وفى هذا الإطار، أكد محمد عرفة الخبير السياحي، أن الملتقى العربي للسياحة الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 مايو حتى 3 مايو ناقش استخدام تقنيات الـ Web3 في الترويج للسياحة والآثار باستخدام الواقع الافتراضي والمعزز.

تقنيات الـ Web3

وأشاد "عرفة" في تصريحات له بالملتقي العربي للسياحة والسفر والذي أقيم بإمارة دبي في الفترة من 1/5 لمدة ثلاثة أيام، وألقي كلمته في هذا الملتقي أمام جميع الحضور وتحدث عن السياحة المستدامة وأهميتها في ظل التغييرات المناخية والتي يعيشها العالم أجمع الآن.

وأشار محمد عرفه إلي أهمية السياحة في مصر وتأثيرها علي الاقتصاد كما نوه عن عوامل الجذب السياحي بمصر لتشويق الموجودين ومنها المناخ المعتدل والموقع الجغرافي للدولة المصرية، بخلاف وجود العديد من أنواع السياحة والتي قلما تجده في الدول الأخري، أمثال السياحة العلاجية حيث العيون الكبريتية والرمال الساخنة، السياحة الثقافية حيث وجود الآثار المتنوعة، السياحة الترفيهية والاستمتاع بالشواطئ الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة وغيرها من أنواع السياحة.

الأهرامات

أهم مصادر الدخل القومي

تعدّ السِّياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي بما توفره من عائدات دولارية سنوية، وعوائد العملة الأجنبية التي مكنتها من المشاركة بشكل كبير بالناتج الإجمالي المحلي، ومكافحة البطالة عن طريق توظيف شريحة واسعة من القوى العاملة في مصر.

ويصل عدد الوظائف في قطاع السياحة إلى 4.5 مليون وظيفة أي أنه ما نسبته 13٪ من الأيدي العاملة في الدولة.

وتسهم السياحة في تعزيز الاقتصاد الدولي عمومًا وهذا يحدث من خلال نفقات ومصاريف السياح القادمين لرؤية آثار وتاريخ البلاد المصرية.

معبد أبو سمبل

كما تشارك السياحة بشكل فعال في ازدهار الدولة، وتحسين بنيتها التحتيّة، وخدماته العامة، وذلك يحدث بهدف إتاحة فرص الاستثمار، واستحداث العديد من المشاريع في مصر من قِبل زوّار المعارض، والمؤتمرات، والمؤسّسات الكبير.

الملتقي العربي للسياحة والسفر

وينطلق قريبًا الموسم الرابع من برنامج "أنوار مصر" للإعلامي محمد عرفة، بعد أن حقق نجاحا كبيرا في المواسم الماضية، واستضاف عدد كبير من الأدباء والمثقفين والفنانين أبرزهم الفنانة الكبيرة وفاء عامر، والإعلامي الراحل مفيد فوزي، واللواء محمد نجم مساعد وزير الداخلية، واللواء حمدي بخيت، والخبير السياحي محمد هندي، والدكتور ماهر الجارحي، والشاعرة أميرة البيلي.