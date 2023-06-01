إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بميكروباص كفر الشيخ

أصيب 10 أشخاص، في حادث سيارة ملاكي بميكروباص، على طريق كفر الشيخ دسوق بالقرب من دوران قرية محلة القصب، جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة لهم، تحرر محضر بالواقعة وجراي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

بداية الواقعة تعود إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بكفر الشيخ، بوقوع حادث تصادم بالقرب من دوران قرية محلة القصب، التابعة لدائرة المركز، أسفرعنه إصابة 10 أشخاص جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

ودفعت إدارة مرور كفر الشيخ بالدوريات المرورية وذلك لتسهيل حركة سير السيارات في موقع الحادث وتأمين عملية دخول وخروج سيارات الإسعاف لإخلاء المصابين فى الحادث.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للأتربة الناتجة عن العاصفة، ووضعت الإدارة العامة للمرور، بعض الإجراءات والإرشادات لسائقي السيارات، خلال السير أعلى الكباري والطرق والمحاور، حفاظا على أرواحهم.

عدم الاستخدام المفاجئ أو الضغط الشديد على الفرامل تفادى.

السير بسرعة منخفضة، مع تشغيل المساحات لإزالة الأتربة لضمان الرؤية .

ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين المسار مع الآخرين.

التركيز على الطريق وعدم الانشغال بغيره .

يجب ألا تقل مسافة الأمان بين السيارات عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم.

تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.

عدم استخدام التليفون المحمول والتركيز أثناء القيادة.

عدم السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة.

التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.

تجنب السير بسرعات عالية.

عدم السير عكس الاتجاه لعدم وقوع الحوادث المرورية.