فحص واقعة وفاة 3 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي

قامت النيابة العامة بالجيزة بانتداب مهندس فني بالإدارة العامة لمرور الجيزة لفحص واقعة حادث تصادم أدى لوفاة 3 وإصابة 14 بطريق أسيوط الغربى لبيان سبب الحادث.

وقامت النيابة العامة بمُطالبة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وصرحت النيابة بدفن الضحايا عقب مناظرة الجثامين وكلفت مفتش الصحة بإعداد تقرير بالوفاة.

وقام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بمعاينة لمكان حادث تصادم سيارتين بطريق مصر أسيوط الغربي، مما أدى لوفاة 3 أشخاص، وإصابة 14 آخرين، وتبين من خلال المعاينة أن الحادث وقع بين سيارة ميني باص، وسيارة نقل، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد أحد السائقين.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين بعد نقلهم لمستشفى أكتوبر المركزي، وأكدوا أنهم فوجئوا بوقوع الحادث أمام قرية دهشور، بطريق مصر أسيوط الغربي، وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث تصادم أمام قرية دهشور، بطريق مصر أسيوط الغربي، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين اصطدام سيارة ميني باص، بسيارة نقل، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 14 آخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

أصيب عامل صدمه توك توك أعلى محور صفط اللبن في بولاق الدكرور، وتم نقل المصاب لمستشفى بولاق العام، وضبط السائق، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى محور صفط اللبن في بولاق الدكرور، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن توك توك اصطدم بعامل، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى بولاق الدكرور العام، وتم ضبط سائق التوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وتكُثف الإدارة العامة للمرور من جهودها للتأكد من إنفاذ القانون على الجميع، وللتأكد من تطبيق قواعد وآداب وقوانين المرور الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.