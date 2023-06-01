منح عروس ولي العهد الأردني لقب أميرة

أعلنت الإرادة الملكية الأردنية، منح رجوة بنت خالد آل سيف لقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين، بمناسبة عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني.

رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ولدت في الرياض، في 28 نيسان 1994، وهي ابنه خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، وعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

درست الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتلقَّتْ تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

هي من عائلة آل سيف بقبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

انطلقت مراسم حفل زفاف ولي عهد الأردن، وعقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والسعودية رجوة آل سيف في قصر زهران، وبزي عسكري يجلس الأمير بجوار زوجته في لحظة مميزة أثناء عقد قرانهما.

زفاف ولي عهد الأردن.. الأمير الحسين ورجوة آل سيف:

بحضور 140 شخصًا، تم عقد القران خلال الدقائق الماضية، بوجود أفراد من العائلة الهاشمية والعائلات المالكة في الدول الصديقة والشقيقة للأردن، ورؤساء وزعماء دول وأفراد عائلة رجوة آل سيف، ومن المقرر أن ينطلق الموكب الذي يحمل العروسين من قصر زهران إلى قصر الحسينية.

وصلت رجوة السيف إلى قصر زهران، إلى موقع عقد القران، في سيارة "رولز رويس فانتوم V" موديل عام 1968، والتي صُنعت للملكة الراحلة زين الشرف.

كما استخدمها مؤخرًا ملك الأردن عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وذلك في حفل عيد الاستقلال، وخلال الزيارة الأخيرة للملك تشارلز الثالث إلى الأردن.

الموكب الملكي الذي سينطلق من قصر زهران برفقة الموكب الأحمر، سيمر من مناطق عدة في العاصمة عمّان، إذ سيتاح للجمهور الترحيب ورؤية الموكب، إلى جانب شاشات عرض خصصت في مناطق عدة ليتاح للجمهور رؤية مراسم الزفاف.