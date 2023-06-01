Bruce Willis.. ابنة بروس ويليس تكشف أصعب لحظاتها مع مرض والدها

كشفت تالولاه، ابنة الفنان الأمريكي بروس ويليس، عن الحالة الصحية Bruce Willis، وطريقة تعامل أسرتها مع مرض أسطورة هوليود.



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تالولاه ابنة بروس ويليس عن الحالة الصحية Bruce Willis





تالولاه ابنة بروس ويليس عن الحالة الصحية Bruce Willis

ونشرت تالولاه، البالعة من العمر 29 عامًا، ابنة بروس ويليس، مقالًا مطولًأ لـ موضة، عن مرض والدها: استمر في التقليب بين الحاضر والماضي عندما أتحدث عن بروس، هو ، كان، هذا لأن لدي آمال لوالدي لدرجة أنني متردد في التخلي عنه.



ابنة بروس ويليس تكشف مفاجأة بعد إصابة والدها بالمرض

ابنة بروس ويليس تكشف مفاجأة بعد إصابة والدها بالمرض



وكشفت تالولاه، عن العلامات الأولي لمرض والدها بروس ويليس، بـ الخرف الجبهي الصدغي، وكانت قد أعلنت الأسرة في البداية أن المرض هو عبارة عن فقدان القدرة على الكلام ، وهي حالة يمكن أن تعيق التواصل.



تالولاه بروس



كتبت تالولاه، قائلة: بدأ الأمر بنوع من عدم الاستجابة الغامض ، وهنا علمت أن شيئًا ما كان خطأً، وبعد فترة من الوقت، اتسع نطاق عدم الاستجابة، وأخذته في بعض الأحيان على محمل شخصي.



تالولاه بروس



وأضافت تالولاه، ابنة نجم هوليود، قائلة: أن بروس ويليس، كان لديه طفلان مع زوجة أبي ، إيما هيمنج، وبعد فترة اعتقدت أنه فقد الاهتمام بي. على الرغم من أن هذا لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة ، إلا أن دماغي المراهق عذب نفسه ببعض الرياضيات الخاطئة: أنا لست جميلة بما يكفي لأمي ، أنا لست مهتمًا بما يكفي لأبي.



وأكددت تالولاه، أنها تمكنت من إعطاء حقنة فوق الجافية لقناة أبي، وكانت الماعر فى ذلك الوقت؛ لم تكن جيدة حقًا ، ولم تكن السيئة حقًا.



ابنة بروس ويليس

ابنة بروس تكشف أصعب لحظاتها مع مرض والدها

وعلقت تالولاه، عن أصعب لحظات إصابة بروس ويليس، قائلة: أتذكر لحظة صدمتني فيها بشكل مؤلم، كنت في حفل زفاف في صيف 2021 وألقى والد العروس خطابًا مؤثرًا، فجأة أدركت أنني لن أحظى بهذه اللحظة أبدًا ، والدي يتحدث عني في مرحلة البلوغ في حفل زفافي. لقد كان مدمرًا، تركت مائدة العشاء وخرجت سبب كثرة البكاء.