المدير العام للإيسيسكو يستقبل وزير التربية والتعليم المصري

استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية، حيث ناقشا مستجدات التعاون بين الإيسيسكو ومصر، خصوصا في مجال بناء قدرات المدرسين وتنمية مهاراتهم لمواكبة تطورات تطبيقات التكنولوجيا، واستثمارها في تحديث العملية التعليمية.

وخلال اللقاء، الذى أقيم بمقر الإيسيسكو في الرباط، بحضور السفير ياسر عثمان، سفير مصر لدى المغرب، والوفد المرافق للوزير، والدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام للإيسيسكو وعدد من مديري الإدارات بالمنظمة، أكد الدكتور المالك حرص المنظمة على مواصلة التعاون المثمر مع جمهورية مصر العربية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، منوها برعاية الرئيس السيسي لعام الإيسيسكو للشباب، والذي سيشهد إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والأنشطة لفائدة شباب العالم الإسلامي يتم تنفيذها على مدار عام كامل من تاريخ الإطلاق، والذي سيكون في احتفالية دولية كبرى بالقاهرة خلال الفترة المقبلة.

وزير التربية والتعليم المصري يشيد بدور المنظمة

ومن جانبه عبر الدكتور حجازي عن سعادته بزيارة مقر الإيسيسكو، مثمنا الدور الذي تقوم به المنظمة لدعم جهود دولها الأعضاء في مجالات اختصاصها، وحرصها على المساهمة في تحديث الاستراتيجيات التعليمية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الإيسيسكو ومصر في مجال التعليم، وفي مقدمتها مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس، الذي سيستفيد منه 2000 معلم ومعلمة في عدد من المحافظات المصرية، وتنطلق مرحلته الأولى قريبا، وتنفذه الإيسيسكو بالتعاون مع الوزارة في مجال تدريب المعلمين. كما تم بحث تنفيذ مشروع الإيسيسكو لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، في عدد من المدارس المصرية.



وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الإيسيسكو ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، لمزيد من التعاون بين الجانبين.

وعقب اللقاء اصطحب الدكتور المالك الدكتور حجازي في جولة بالمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر الإيسيسكو حاليا، حيث أبدى الوزير المصري إعجابه بما يقدمه هذا الصرح العلمي الكبير من معلومات ثرية حول سيرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، باستخدام أحدث تقنيات العرض.