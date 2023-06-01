الجيش الروسي يُعلن التصدي لمحاولة غزو أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تصدي الجيش الروسي بسلاحه الجوي ومدفعيته لمحاولة غزو أوكرانية لمنطقة حدودية روسية شارك فيها عشرات الجنود والدبابات، فيما تستمر الحرب الروسية الأوكرانية للعام الثاني.

وقالت الدفاع الروسية على تيليجرام: "بعد قصف مكثف لمنشآت مدنية في منطقة بيلغورود، حاولت مجموعات إرهابية أوكرانية تعدّ سريتين من المشاة معززتين بدبابات غزو الأراضي الروسية"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

كما نقلت وكالات أنباء "تاس" الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن قواتها أحبطت ثلاثة هجمات أوكرانية على منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا.

ومنع الجيش الروسي، الوحدات الأوكرانية من عبور الحدود إلى روسيا وصدت الهجوم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود إن ثمانية أشخاص أصيبوا وإن عدة أبنية دمرت ليلا جراء قصف القوات الأوكرانية.

وأضاف أن النيران اندلعت في مبنى سكني في مدينة شيبيكينو الحدودية بعد قصفها بأنظمة صواريخ غراد.

آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي بشأن سير العملية العسكرية إنه تم تحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية والقضاء على نحو 45 جنديا للعدو على محور كوبيانسك، وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع ومقتل 80 جنديا على محور كراسني ليمان، إضافة إلى تصفية 120 جنديا أوكرانيا على محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا ونحو 20 آخرين على محور خيرسون.

وأفادت الدفاع الروسية بأنه على محور دونيتسك، حيث قتل حوالي 395 جنديا أوكرانيا خلال يوم، تخوض وحدات من فيلق الجيش الروسي الأول معارك في منطقة أفدييفكا، بينما تواصل الفصائل الهجومية للواء 5 الآلي وقوات "أحمد" الخاصة، العمليات الهجومية على محور مارينكا التكتيكي.

وكبد الجيش الروسي، أوكرانيا خسائر على المحاور المذكورة دبابة، ومدفع ذاتي الدفع "أكاتسيا"، ومدفع ذاتي الحركة "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي"، و2 من طراز "دي-20" و2 آخرين من طراز "دي-30"، إضافة إلى راجمة صواريخ من طراز "غراد".

ودمر الجيش الروسي مستودعين للذخيرة في دونيتسك ومركزي قيادة للوائين أوكرانيين في دونيتسك وزابوريجيا.

وأشار تقرير الدفاع الروسية إلى إصابة 103 وحدات مدفعية أوكراينة في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية في 149 منطقة خلال يوم.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في مقاطعة زابوروجيه، كما اعترضت 16 قذيفة من راجمات الصواريخ هيماريس و"أوراغان" و"أولخا" ودمرت 17 طائرة بدون طبار في مناطق متفرقة.

ووصل إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 430 طائرة، و235 مروحية، و407 4 طائرة بدون طيار، و424 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9352 دبابة ومدرعة أخرى، و105 1 راجمة صواريخ، و4954 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و10587 مركبة عسكرية خاصة.

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