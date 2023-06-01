حرب روسيا وأوكرانيا.. قصف متبادل يخلف 3 ضحايا وإصابات

على وقع المعارك الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، واصلت القوات الأوكرانية مهاجمة منطقة بيلغورود الحدودية، في وقت نفت سلطات بيلغورود دخول قواتٍ أوكرانية لمدينة شيبينكو، فيما قال مسؤولون في كييف إن القصف الروسي على المدينة تسبب في وفاة 3 أشخاص.

وتشهد بيلغورود الروسية عمليات نزوح مستمرة مع تواصل القصف.

وأعلن حاكم المنطقة "فياتشيسلاف غلادكوف" إصابة ثمانية أشخاص في قصف أوكراني جديد خلال الليل على بلدة "شيبيكينو".

وقال غلادكوف إنه يتلقى تقارير عن المزيد من الإصابات جراء الضربات الصاروخية الأوكرانية.. وأضرارٍ لحقت بمنازلِ وبناياتٍ سكنية.. وقذائفَ اخترقت الجدران في بعض الحالات.

كما أعلن أنه من يرغب بمغادرة مدينة شيبيكينو يمكنه التقدم لبلدية المدينة وسينال المساعدة.



وقال الحاكم إن الوضع في شيبيكينو مخيف حقا بالنسبة للأطفال وكبار السن وللجميع، ولهذا اتخذنا قرارا بمساعدة كل من يرغب بمغادرة شيبيكينو مؤقتا.

وأشار غلادكوف إلى أن قوات روسيا في المنطقة عملت جيدا على نقل النساء والأطفال وكبار السن عندما دخل مقاتلون أوكرانيون إلى غرايفو رون.

وكان حاكم المدينة قدم تقريرا للرئيس فلاديمير بوتين حول الوضع في الإقليم، حيث تعرضت المنطقة لقصف شديد طال أطراف الإقليم الغربية والجنوبية.

الهجوم الثامن عشر على كييف

وفي العاصمة الأوكرانية، قال مسؤولون إن هجومًا روسيًا بالصواريخ على المدينة أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 14 شخصًا يوم الخميس.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تلغرام إن اثنين من الضحايا من الأطفال في هجوم روسيا الذي استهدف منطقة يسنيانسكي على الأطراف الشرقية للعاصمة، وكذلك منطقة دنيبروفسكي، وهي أكثر قربا من وسط المدينة.

وهذا هو الهجوم الثامن عشر على العاصمة هذا الشهر.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن 9 أشخاص بحاجة إلى العلاج في المستشفى، بينما أطفأت طواقم الطوارئ حرائق ناجمة عن سقوط حطام بالقرب من مواقع الضربات.

وقال كليتشكو إن عيادة طبية تعرضت لقصف روسيا، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأظهرت صور منشورة على موقع المدينة على الإنترنت نوافذ محطمة في العيادة وفي مبان سكنية المجاورة، كما أظهرت صور من مكان الحادث، نُشرت على شبكات للتواصل الاجتماعي، فرق إنقاذ وهي تساعد السكان في المباني، وتناثرت مواد البناء المحطمة في الشوارع بالخارج.

وقالت سلطات المدينة إن التأثير نجم عن إسقاط صواريخ كروز أو صواريخ باليستية.

واستمرت الإنذارات من الغارات الجوية في كييف ومعظم شرق أوكرانيا سارية لمدة ساعة تقريبًا.

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