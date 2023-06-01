حفل زفاف ولى العهد الأردنى.. تعرف على أكلة المنسف

حفل زفاف ولى العهد الأردنى.. ساعات قليلة وتشهد العاصمة الأردنية مظاهر مميزة للاحتفال مع بداية حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على خطيبته الأميرة رجوة آل سيف.

وقد أعد الملك مأدبة عشاء لأكثر من 4000 أردني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية إن آلاف الأردنيين، قد حضروا أمس الأربعاء فيما يعرف بـ"المأدبة"، وهي واحدة من مظاهر الاحتفال في الأفراح ويطلق عليها "مأدبة العشاء".

ويقدم الطعام للضيوف في تقليد أردني يعرف أيضًا باسم "القرا "، إذ يقدم فيه الطبق التقليدي الأشهر في البلاد، وهو "المنسف"، وفقا للعادات والتقاليد الأردنية.

ما هو طبق المنسف؟

ويعتبر طبق المنسف واحد من أشهر الأكلات الشعبية الأردنية؛ إذ تشتهر الأفراح والمناسبات السعيدة دائما بالمنسف الطيب، ويتكون من شراب المنسف والأرز، ويحتوي الأول على اللحم وشراب يتم صنعه باستخدام الجميد (يشبه الجبن) وتعد الأكلة الأشهر في المطبخ الأردني ولها مذاق مميز مع اللحم.

طبق مهم في الأفراح الأردنية

وبجانب ارتباط طبق المنسف بالمناسبات الاجتماعية والأفراح يعتبر هذا الطبق من الأطباق التقليدية والشعبية، وأيضا من أكثر الأطعمة تفضيلًا في العزائم والولائم، ولا يمكن لأي سائح يزور العاصمة الأردنية عمان دون أن يتذوق أشهر أكلاتها التي تتميز بها دون غيرها من البلاد الأخرى، وهي المنسف الأردني.

وشملت قائمة ضيوف زفاف ولي العهد ممثلين عن أبناء المجتمع الأردني من الفتيات والشبان بالتزامن مع أجواء احتفالية رسمية يحرص على حضورها فئات شعبية ومسؤولين سابقين وحاليين في الدولة وعددا من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين.

المنسف هو سيد المائدة الأردنية

يعتبر المنسف هو سيد المائدة الأردنية، وبمثابة إشارة إلى كرم الضيافة، والمنسف كان بالأساس يصنع من ثريد لحم الضأن واللبن وخبز الشراك "خبز رقيق".

ولاحقا أصبحت "المادة الرئيسية للمنسف البرغل (القمح المجروش)، ثم تطور بعد اكتشاف الأرز الذي استخدم في المنسف في فترة متأخرة من القرن التاسع عشر".

وقد تلقى الأمير الحسين التهاني من قبل العديد من الأشخاص في الأردن وحول العالم، حيث يعد هذا الحدث السعيد محطة مهمة في حياة العائلة المالكة والشعب الأردني على حد سواء.

ووجه الأمير الحسين بن عبدالله، ولى العهد الأردنى، رسالة شكر لكل المشاركين فى حفل زفافه فى مضارب بنى هاشم بالديوان الملكى الهاشمى.

وأعرب ولى العهد الأمير الحسين، عن شكره لمن شاركوه اليوم بحفل زفافه فى مضارب بنى هاشم.

حفل زفاف ولى العهد الاردنى

حفل زفاف ولى العهد الأردنى

وقال الأمير الحسين عبر انستجرام، "أجمل فرحة هي التي تشاركها مع من تحبهم ويحبونك، من كانوا معك وبقربك في كل لحظات الحياة، هم السند الذي لا يغيب والفزعة التي لا تحتاج إلى طلبها، تجد في عيونهم السعادة بسعادتك والرضا لرضاك. هم الأهل وأصدقاء الطفولة ورفاق العمر. والداي الغاليان، أبناء العمومة والأصدقاء المخلصون، زملاء الخدمة العسكرية والواجب، شباب الأردن الحبيب ورجالاته الذين ازدانت بهم مضارب بني هاشم اليوم التي كانت وستبقى عامرة بكم ولكم".