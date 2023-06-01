زواج ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف.. أجندة مراسم الزفاف

حفل زفاف ولي العهد الأردني.. يستعد الأمير حسين بن عبدالله للانتقال إلى مرحلة جديدة في حياته الشخصية والعائلية، بزواجه من رجوة آل سيف، إذ يعد الحدث الأكبر والأهم بالمملكة.

محطة مهمة في حياة العائلة المالكة

وتلقى الأمير الحسين التهاني من قبل العديد من الأشخاص في الأردن وحول العالم، حيث يعد هذا الحدث السعيد محطة مهمة في حياة العائلة المالكة والشعب الأردني على حد سواء.

ووجه الأمير الحسين بن عبدالله، ولى العهد الأردنى، رسالة شكر لكل المشاركين فى حفل زفافه فى مضارب بنى هاشم بالديوان الملكى الهاشمى.

وأعرب ولى العهد الأمير الحسين، عن شكره لمن شاركوه اليوم بحفل زفافه فى مضارب بنى هاشم.

حفل زفاف ولى العهد الأردنى

وقال الأمير الحسين عبر انستجرام، "أجمل فرحة هي التي تشاركها مع من تحبهم ويحبونك، من كانوا معك وبقربك في كل لحظات الحياة، هم السند الذي لا يغيب والفزعة التي لا تحتاج إلى طلبها، تجد في عيونهم السعادة بسعادتك والرضا لرضاك. هم الأهل وأصدقاء الطفولة ورفاق العمر. والداي الغاليان، أبناء العمومة والأصدقاء المخلصون، زملاء الخدمة العسكرية والواجب، شباب الأردن الحبيب ورجالاته الذين ازدانت بهم مضارب بني هاشم اليوم التي كانت وستبقى عامرة بكم ولكم".

ويتسأل الكثيرين عن تفاصيل حفل الزفاف الملكي الأردنى، ومحطات انطلاف الحفل، وهي كالتالي:

موعد زفاف ولى العهد الأردنى

من المقرر أن تقام مراسم زفاف ولي العهد الأردني الخميس الأول من يونيو. ويعمل الفريق المنظم للحفل بجد لإعداد حفل زفاف مهيب يليق بمكانة الحدث

فيما ستحظى المراسم بحضور عدد كبير من الضيوف المهمين من مختلف الدول، بما في ذلك رؤساء الدول والشخصيات السياسية والدبلوماسية المرموقة، فضلا عن أفراد الأسرة المالكة والأصدقاء المقربين.

حفل زفاف ولى العهد الأردنى

موكب ضخم ومهيب

يتم التحضير لموكب ضخم ومهيب خاص بهذه المناسبة المهمة، وستكون تفاصيله كالآتي:

ووفقًا لما نشره الديوان الملكي، فإن حفل الزفاف سيقام في قصر زهران، وجاء سبب اختيار هذا القصر بالتحديد هو مكانته المميزة كقصر ملكي بني في 1957، وكان منزل والدة الملك الحسين بن طلال -رحمهما الله- الملكة زين الشرف، والتي سكنته حتى توفيت في عام 1994.

قصر زهران

وبقي القصر مقراً للمناسبات الهاشمية فيما بعد، لمكانته الكبيرة في قلوب العائلة المالكة الأردنية، إذ أقيمت فيه العديد من حفلات الزفاف الملكية، كزفاف والد العريس المقبل وجده الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملك الحسين بن طلال -رحمه الله-.

وعقب إنهاء إجراءات عقد القران في قصر زهران، سيتوجه موكب الزفاف والذي برفقة الموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، حيث حفل الاستقبال ومأدبة العشاء الملكية بمناسبة الزفاف الملكي.

الموكب الأحمر

حفل زفاف ولى العهد الأردنى

جاءت تسمية هذا الموكب بالأحمر لأنه يتكون من 20 سيارة لاندروفر مكشوفة حمراء اللون، تشارك 14 منها في الموكب، فيما تبقى الست سيارات الأخرى كسيارات احتياطية في حال حدوث أي عطل في إحدى السيارات الرئيسية. وقد ظهر هذا الموكب منذ تأسست المملكة الأردنية الهاشمية بعد استقلالها في الخامس والعشرين من مايو من العام 1946، ويعتبر موكباً هاشمياً رسمياً يرافق الملوك في تنقلاتهم أثناء المناسبات الرسمية، واستقبالات رؤساء الدول والشخصيات الدبلوماسية.

الخيول البيضاء

وترافق الخيول البيضاء ترافق هذا الموكب في السابق، ولكنها استبدلت بعشر دراجات نارية، وسيارات يقودها 71 جندياً من الحرس الملكي، بإطلالة عسكرية رسمية مميزة، من البزات الأنيقة المزينة بوشاح أحمر على صدورهم.

الفرحة الوطنية

وسيتنقل الموكب داخل شوارع عمان البهية ليشارك مع الشعب الأردني والمقيمين في الأردن هذه الفرحة الوطنية، والتي تزامنت مع أجواء من الفرح والتفاؤل في الأردن بمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث ينتظر الجميع رؤية صور العروسين السعيدين وسط أجواء مليئة بالضحكات والبهجة.

زفاف ولى العهد الأردنى .. من هى رجوة آل سيف؟

ولدت رجوة خالد بن مساعد آل سيف في الثامن والعشرين من أبريل 1994 في الرياض.

وقد نشأت في عائلة سعودية كبيرة من أصل يعود لقبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير الواقعة في منطقة نجد في وسط المملكة العربية السعودية من بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

حفل زفاف ولى العهد الأردنى

فيما تمتلك عائلتها المرموقة واحدة من أهم شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، هي شركة "السيف مهندسون مقاولون" بإدارة والدها المهندس خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

لها ثلاثة من الإخوة والأخوات هي أصغرهم، وهم فيصل ونايف ودانا، ووالدتهم عزة بنت نايف بن عبد العزيز الأحمد السديري.

وقد درست رجوة الهندسة المعمارية بجامعة سيراكيوز في نيويورك في الولايات المتحدة بعد أن أنهت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية.

كما تحمل درجة تخصص مهني في الاتصالات المرئية، من معهد الأزياء للتصميم والتجارية في الولايات المتحدة.

خبرات رجوة آل سيف

تمتلك رجوة ثقافة ومواهب وعلم، مما يليق بمكانتها المرموقة كخطيبة ولي عهد الأردن، وملكة الأردن المستقبلية، حيث تتقن اللغتين الفرنسية والإنجليزية إلى جانب لغتها الأم، العربية.

وتمتلك العديد من المواهب أهمها الفروسية. فهي تحترف ركوب الخيل، بالإضافة إلى حبها للرسم وتصميم الأعمال التشكيلية اليدوية.

حفل زفاف ولى العهد الأردنى

خطوبتها من ولي العهد الأردني

كشف الأمير الحسين قصة تعارفه على رجوة عن طريق إحدى الصديقات المشتركات، وأنها بقيت في باله منذ أن قابلها في إحدى المناسبات، ثم تقدم لخطبتها.

فيما أعلن الديوان الملكي خطوبتهما في السابع عشر من أغسطس 2022، بمنزل عائلتها في الرياض.

ويعد زفاف ولي العهد الأردني مناسبة تحمل الكثير من الأهمية والتأثير، حيث يعبر عن استمرار الأسرة المالكة ووحدة الشعب الأردني.

فيما سيشكل هذا الحدث المهم أيضاً مناسبة لتعزيز العلاقات الدولية وتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية مع الدول الأخرى.