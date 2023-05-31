ملوك وأمراء.. أهم المدعوين في حفل زفاف ولي العهد الأردني (شاهد)
ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث المنتظر في الأردن وهو أكبر حفل ملكي منذ سنوات طويلة، حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد آل سيف.
وستبدأ مراسم حفل الزفاف من غد الأربعاء طبقا ً للتقاليد والبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية،وسط حضور ملكى من أمراء وملوك العالم المدعوين والذى تم تأكيد حضورهم.
أهم المدعوين لحفل زفاف ولى العهد الأردنى:
_ملك هولندا الملك ويليم الكساندر وزوجته الملكة ماكسيما بالإضافة إلى ولية العهد الأميرة كاترينا اماليا “أميرة أورانج”
_من دولة السويد سوف تحضر الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال
_ولي عهد النرويج الأمير هاكون
_ملك ماليزيا الملك سلطان عبدالله أحمد شاه وزوجته الملكة عزيزة
_ولي عهد الدنمارك الأمير فريردريك وزوجته الأميرة ماري
_الأميرة هيساكو ونجلتها الأميرة تسوغوكو ممثلتين اليابان
مراسم حفل زفاف ولى العهد الأردنى:
ستبدأ بأقامة الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي غدا، مأدبة عشاء يحضرها ما يزيد عن 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني.
ثم سيشهد قصر زهران، يوم الخميس، مراسم عقد قران ولي العهد والآنسة رجوة، ليتوجه بعدها العروسان إلى قصر الحسينية، محاطان بالموكب الأحمرويسلك شوارع العاصمة.
وفي قصر الحسينية، يقيم الملك عبدالله الثاني و الملكة رانيا العبدالله حفل استقبال بمناسبة الزفاف، يتبعه مأدبة عشاء رسمية.
وبدأ ضيوف الأردن الوصول إلى العاصمة عمان لحضور احتفالات الأردن، إذ يحضرها قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.
ويحظى حفل الزفاف باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا، وستتولى محطات التلفزة بث الاحتفالات على الهواء مباشرة.