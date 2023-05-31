ملوك وأمراء.. أهم المدعوين في حفل زفاف ولي العهد الأردني (شاهد)

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث المنتظر في الأردن وهو أكبر حفل ملكي منذ سنوات طويلة، حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد آل سيف.

وستبدأ مراسم حفل الزفاف من غد الأربعاء طبقا ً للتقاليد والبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية،وسط حضور ملكى من أمراء وملوك العالم المدعوين والذى تم تأكيد حضورهم.

أهم المدعوين لحفل زفاف ولى العهد الأردنى:

_ملك هولندا الملك ويليم الكساندر وزوجته الملكة ماكسيما بالإضافة إلى ولية العهد الأميرة كاترينا اماليا “أميرة أورانج”

_من دولة السويد سوف تحضر الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال

_ولي عهد النرويج الأمير هاكون

_ملك ماليزيا الملك سلطان عبدالله أحمد شاه وزوجته الملكة عزيزة

_ولي عهد الدنمارك الأمير فريردريك وزوجته الأميرة ماري

_الأميرة هيساكو ونجلتها الأميرة تسوغوكو ممثلتين اليابان

مراسم حفل زفاف ولى العهد الأردنى:

ستبدأ بأقامة الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي غدا، مأدبة عشاء يحضرها ما يزيد عن 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني.

ثم سيشهد قصر زهران، يوم الخميس، مراسم عقد قران ولي العهد والآنسة رجوة، ليتوجه بعدها العروسان إلى قصر الحسينية، محاطان بالموكب الأحمرويسلك شوارع العاصمة.

وفي قصر الحسينية، يقيم الملك عبدالله الثاني و الملكة رانيا العبدالله حفل استقبال بمناسبة الزفاف، يتبعه مأدبة عشاء رسمية.

وبدأ ضيوف الأردن الوصول إلى العاصمة عمان لحضور احتفالات الأردن، إذ يحضرها قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

ويحظى حفل الزفاف باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا، وستتولى محطات التلفزة بث الاحتفالات على الهواء مباشرة.

ماذا تعرف عن الموكب الأحمر:

ضمن البروتوكول الملكي الأردني الخاص بحفلات الزفاف، سيكون "الموكب الأحمر" حاضراً في حفل زفاف ولي العهد، حيث سيجوب مجموعة من شوارع العاصمة الأردنية عمّان، انطلاقاً من قصر زهران إلى قصر الحسينية، وسيتثنى لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب.

بدأ ظهور "الموكب الأحمر" منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح من حينه علامة فارقة بالمناسبات الوطنية الأردنية، حيث يتكون من 20 سيارة نوع "لاند روفر"، تشارك 14 سيارة منها في الموكب، و6 سيارات احتياطية، وترافقها 10 دراجات نارية.