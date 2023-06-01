أسعار الحديد اليوم الخميس من أرض المصنع

سعر الحديد اليوم.. حالةى من الاستقرار تشهدها أسعار الحديد خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس من أرض المصنع، في الأسواق المصرية، وسجل سعر حديد بشاى بـ 39.700 جنيه للطن، بينما حقق سعر حديد المصريين سعر 39.500 جنيه للطن.

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الحديد خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس من أرض المصنع، وتحرص بوابة الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية، لإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات السعرية لأسعار السلع لاسيما أسعار الحديد والأسمنت، وجاءت أسعارهما على النحو الآتي:

أسعار الحديد اليوم الخميس

الحديد

- سعر حديد عز بـ 40.200 جنيه للطن.

- سعر حديد بشاى بـ 39.700 جنيه للطن.

- سعر حديد العتال بـ 39.500 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية بـ 39.400 جنيه للطن.

- سعر حديد بيانكو بـ 39.000 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري بـ 39.500 جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان بـ 39.500 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومى بـ 39.300 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي بـ 39.300 جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبى بـ 39.500 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين بـ 39.500 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل بـ 39.000 جنيه للطن.

وتجدر الإشارة أن أن أسعار الحديد أو المعدن الأسود قد بدأت في الارتفاعات منذ عام تقريبًا، مُنذ بداية اندلاع الحروب في المنطقة لاسيما الحرب الروسية الأوكرانية وتوتر الاوضاع في بعض البلدان العربية لاسيما السودان الامر الذي أدى بشكل كبير إلىلا ارتفاع أسعار الدولار والعملات الاجنبية وبالتالي تضخمت أسعار السلع بشكل كبير، مع قلة الاستيراد والتصدير في المنطقة.