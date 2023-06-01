سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 1 يونيو، في البنوك الرئيسية ومحلات الصرافة.

وتنشر "بوابة الوفد" ضمن الأخبار الخدمية التي تقدمها لمتابعيها أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي:

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف ميد بنك:

سجل سعر الدولار في ميد بنك 30.88 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف بنك قناة السويس:

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني:

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق:

سجل سعر الدولار في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.