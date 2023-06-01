سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس
استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 1 يونيو، في البنوك الرئيسية ومحلات الصرافة.
وتنشر "بوابة الوفد" ضمن الأخبار الخدمية التي تقدمها لمتابعيها أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي.
سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي:
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف ميد بنك:
سجل سعر الدولار في ميد بنك 30.88 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف بنك قناة السويس:
سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني:
سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:
سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك المشرق:
سجل سعر الدولار في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.