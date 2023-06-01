الخميس 01 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

سفيرة النرويج: ندعم جهود مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية

هيلدا كليمتسدال سفيرة
هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بمصر في ملتقى التوظيف

قالت هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج فى مصر، إن دولة النرويج تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم استراتيجية التنمية المستدامة في مصر لعام 2030، ويعد التعاون مع منظمة العمل الدولية في مصر لمشروعات توظيف الشباب إحدى الطرق التي تترجم بها هذا الالتزام إلى عمل. 

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انطلاق ملتقى التوظيف بمعهد تكنولوجيا المعلومات (صور وفيديو)

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الشباب والرياضة تفتتح ملتقى التوظيف السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

ملتقى التوظيف

وأضافت أن ملتقى التوظيف هذا هو جزء من مشروع منظمة العمل الدولية الممول من الحكومة النرويجية في محافظة الشرقية، الذى يهدف إلى التشبيك بين الباحثين عن عمل من عائلات التكافل والكرامة وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، والهدف من ذلك هو تحسين فرصهم في الانضمام إلى سوق العمل و تحقيق الاستقلال الاقتصادي.

سفيرة النرويج في مصر

جهود مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية

وأعربت سفيرة النرويج فى مصر، عن تقديرها للحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية وجميع المشاركين، مضيفة: يسعدني أننا ندعم هذه الجهود نحو تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع، مع إحداث تأثيرات ملموسة على حياة الناس، تظل النرويج ملتزمة في شراكتها مع مصر لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وافتتح اليوم، ملتقى توظيف برنامج "فرصة "، بمحافظة الشرقية في إطار مشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب في مصر"، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ، وبتمويل من الحكومة النرويجية لدعم مستفيدي برنامج "فرصة" فى قرى "حياة كريمة".

ويأتي ملتقى التوظيف ضمن أنشطة برنامج " فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية،  وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

سفيرة النرويج في مصر في ملتقى التوظيف

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الجريدة الورقية