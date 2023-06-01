عرض خيالي يضع مودريتش على أبواب الدوري السعودي

أصبح النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت تقارير أوروبية صادرة صباح اليوم الخميس أن لوكا مودريتش أبلغ إدارة ريال مدريد ومدربه كارلو أنشيلوتي بأنه يرغب في قبول العرض السعودي الذي تلقاه مؤخرًا.

وكشفت مصادر عن قيمة العرض الخيالي الذي تلقاه مودريتش من أجل القدوم للدوري السعودي، حيث بلغت قيمة العرض 120 مليون يورو لمدة ثلاث، وهو ما جعل اللاعب يعيد النظر في مستقبله.

وذكرت المصادر أن تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر السعودي، جعل مودريتش يعيد النظر في العرض المقدم له من المملكة، حيث يريد التواجد رفقة زميله السابق في الريال.

أول تعليق من حمدالله على قدوم بنزيما للاتحاد السعودي

علق النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله على الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول اقتراب النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد من القدوم إلى نادي الاتحاد السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال حمدالله في تصريحات إعلامية: " ياخي أي لاعب يجي مرحبًا به، ويقدر يساعد الفريق يا مرحب به، واحنا ما عندنا مشكلة ".

وأضاف النجم الدولي المغربي: " احنا لاعبين كبار وتعودنا على المنافسة داخل الفريق وخارج الفريق واحنا موجودين لاي شيء ".

الاتحاد بطلا للدوري السعودي موسم 2022 – 2023

وتوج فريق الاتحاد بلقب الدوري السعودي هذا الموسم بعد منافسة قوية مع النصر استمرت حتى الجولات الأخيرة.

وأنهى الاتحاد الدوري متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 72 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النصر الوصيف، بينما حل الهلال في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، والشباب رابعًا بـ56 نقطة.