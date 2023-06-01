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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن انضباطا في الأسعار مع زيادة المعروض من الأعلاف، لاسيما بعد الإفراجات المتتالية التي شهدتها خلال الفترة الماضية مما ساهم في استقرار نسبي لأسعار الدواجن والبيض.

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وحرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها نوضح لكم في سياق السطور التالية أسعار الدواجن والبيض، اليوم الخميس 1 يونيو 2023، في البورصة والأسواق.

أسعار الدواجن البيضاء:

استقرت أسعار الدواجن البيضاء، اليوم الخميس، في المزرعة لتسجل 62 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيهًا.

أسعار الدواجن الأمهات:

استقرت أسعار الدواجن الأمهات، اليوم الخميس، في المزرعة لتسجل 58 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا.

أسعار الدواجن الحمراء (الساسو)

انخفضت أسعار الدواجن الحمراء (الساسو)، اليوم الخميس، في المزرعة لتسجل 73 جنيهًا، بدلًا من 75 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 83 جنيهًا.

فراخ

أسعار الدواجن البلدي:

استقرت أسعار الدواجن البلدي، اليوم الخميس، في المزرعة لتسجل الآن 99 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهًا. 

 

أسعار البانية:

سجلت أسعار البانيه اليوم 165 جنيهًا، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية.

 

أسعار الأوراك:

وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 75 و81 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.

 

أسعار الكبد والقوانص:

 

وسجلت أسعار الكبد والقوانص قيمة تتراوح بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار الأجنحة:

سجلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 و60 جنيهًا.

 

أسعار البيض:

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 94 و 95 جنيهًا للكرتونة.

 

سعر البيض الأحمر:

سجلت أسعار البيض الأحمر قيمة تتراوح ما بين 94 و 95 جنيهًا للكرتونة.

أطباق البيض

أسعار البيض البلدي:

سجلت أسعار البيض البلدي ما بين 116 و 117 جنيهًا للكرتونة.

 

أسعار الكتاكيت:

تراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 8 و 9 جنيهًا.

 

 وصل سعر الكتكوت "ساسو" بين 11 و 12 جنيهًا.

 

 سجل الكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و8 جنيهات.

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