شعبة الدواجن تعلن الاكتفاء الذاتى من الفراخ.. لا نعاني من أي أزمة

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن ولا يوجد أي أزمة، لافتا إلى أن كيلو الدواجن بـ 62 جنيها في المزرعة.

رئيس شعبة الدواجن

وأضاف السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه لابد من تقليل حلقات التداول في صناعة الدواجن لتخفيض أسعارها، مستدركا أن إدراج الدواجن الحية في البورصة المصرية بدون مقابل.

دواجن

وتابع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، “محلات الدواجن تضع هامش ربح فوق الـ 10 جنيهات، ولابد من تنظيم صناعة الدواجن للحفاظ عليها بدلا من العشوائية.. ونحن لا نعاني من أزمة في الفراخ”.

وأكمل "لدينا مجزر دواجن على أعلى مستوى ينتج مليون دجاجة، وأناشد وزير الزراعة تطبيق قرار منع تداول الدواجن الحية".