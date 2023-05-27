بشرى سارة في أسعار الدواجن والبيض الفترة المقبلة (فيديو)

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، أنه لا توجد أي أزمة بشأن الدواجن في الأسواق خلال هذه الفترة.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، اليوم السبت أن أسعار الدواجن تشهد استقرارا في الفترة الأخيرة، وهناك انخفاضات كبيرة في سعر كرتونة البيض.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في المزرعة سجل 85 جنيها

وأضاف أن سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في المزرعة سجل 85 جنيها، والبيض الأبيض بـ 78 جنيه، أي تصل لـ المواطن بـ 85 و 90 جنيه، معلقًا :"السعر الحقيقي لـ البيض بـ 115 " وصاحب المزرعة يخسر الفارق بين الـ 115 و الـ85 .

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن خلال الـ 10 أيام الماضية تشهد استقرارا كبيرا، مشيرا إلى أن سعر كيلوا الدواجن بـ 61 و 63 و 64 بالمزرعة، وهذا السعريعتبر عادلا.

الفترة المقبلة قد تشهد انخفاضا في الأسعار

ولفت إلى أن الفترة المقبلة من الممكن أن تشهد انخفضا في الأسعار بشكل أكبر بعد توافر الأعلاف بأسعار مخفضة، بعد أن وصل سعر الطن إلى ـ 24 و 23 ألف، موضحًا أنه يتوقع المزيد من الانخفاض في الفترة المقبلة.

وأكد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية حريصة على توفير احتياجات المواطن من السلع والمنتجات وتأمين مصادر متعددة لاستيراد السلع من الخارج.

وقال محمد القرش :"الدولة مستمرة في عملية الإفراج عن الأعلاف ثم تدخل الأعلاف وتتجه إلى مربي الدواجن".

وتابع محمد القرش: "الدولة تنفذ إفراجات عن الأعلاف من أجل توفير احتياجات المربيين من الأعلاف وبالتالي المربي يؤمن احتياجاته بشكل مستمر ، وخلال الفترة الماضية تم الإفراج عن أعلاف بحوالي 5 مليون طن أعلاف".

وأوضح محمد القرش: " نقوم باستيراد كميات من الأعلاف تقدر بحوالي 10 مليون طن في السنة ، والدولة جادة في تلبية احتياجات المربيين ".

ولفت محمد القرش:" الدولة تعمل على تعظيم المنتج المحلي من الأعلاف من خلال تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية من أجل زيادة إنتاجية الذروة والصويا "، مضيفا:" كما تم استيراد 170 ألف رأس ماشية من الخارج، ونحن مقبلين على عيد الأضحى ونستعد بشكل جيد له لضمان إتاحة اللحوم ".

ومن جانبه قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن كافة أنواع الأعلاف تشهد الفترة الحالية انخفاضات ملحوظة في الأسواق وذلك بعد أن تم الإعلان عن العديد من الإفراجات الجمركية مما ساهم في تراجع أسعار الأعلاف والدواجن والبيض متوقعا مزيدا من التراجع خلال الأيام المقبلة وبالأخص مع بدء موسم حصاد الذرة.

وأوضح أبو صدام أن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية يسجل نحو 15 ألف جنيه، والذرة الأوكراني 12500 جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 15700 جنيه، بينما بلغ طن كُسب الصويا المحلية 44% نحو 36500 جنيه، والـ46% بسعر 37500 جنيه.

وأضاف نقيب الفلاحين أن سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ 13000 جنيه، والروسي 13100 جنيه، وطن الردة المحلية 11400 جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 49500 جنيه، والجيلوتين المحلي 49200 جنيه.