البطولة المفضلة.. إشبيلية يواصل كتابة التاريخ في الدوري الأوروبي

توج فريق إشبيلية الإسباني بلقب بطولة الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على روما الإيطالي في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم على ملعب بوشكاش أرينا.

سجل باولو ديبالا هدف التقدم لفريق روما في الدقيقة 35 من الشوط الأول، ثم تمكن إشبيلية من العودة للمباراة بهدف التعادل في الدقيقة 55 عن طريق جيانلوكا مانشيني لاعب روما الذي سجل بالخطأ في مرماه.

انتقل الفريقين بعدها إلى الأشواط الإضافية التي انتهت بالتعادل أيضًا، ثم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الإسباني ومنحته لقب البطولة السابعة في تاريخه.

بدأ فريق إشبيلية المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: نافاس- بادي- جوديلي- تيليس.

الوسط: فيرناندو- أوليفر توريس - راكيتيتش.

الهجوم: أوكامبوس- يوسف النصيري – بريان جيل.

بينما بدا فريق روما المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمي: روي باتريسيو.

الدفاع: إيبانيز، مانشيني، سمالينج.

الوسط: ماتيتش، كريستانتي، ماتيتش، سبيناتزولا.

الهجوم: بيليجريني، ابراهام، ديبالا.

وواصل فريق إشبيلية هيمنته على لقب بطولة الدوري الأوروبي "البطولة المفضلة له" ليتوج بها للمرة السابعة في 7 مرات وصل فيها للنهائي ليحقق العلامة الكاملة ويعود للقبه المفضل بعد 3 سنوات من الغياب.