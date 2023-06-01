بالتخصص.. إشبيلية يتوج بطلاً للدوري الأوروبي على حساب روما

توج فريق إشبيلية الإسباني بطلاً للدوري الأوروبي على حساب نظيره روما الإيطالي بفضل ركلات الترجيح في المباراة النارية التي جمعتهما مساء اليوم.

وانتهت أحداث الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن تمنح ركلات الترجيح اللقب لإشبيلية.

ديبالا يخطف الأضواء في الشوط الأول

جاءت أحداث الشوط الأول للقاء مثيرة وحماسية بين الفريقين، رغم الأفضلية الطفيفة للفريق الإسباني فيما يتعلق بالاستحواذ والمحاولات الهجومية.

وقدم فريق روما بقيادة جوزيه مورينيو مباراة مميزة على الجانب التكتيكي أمام الهجوم المتوقع من اشبيلية.

ونجح روما في ايقاف خطورة اشبيلية رغم المحاولات المستمرة من خيسوس نافاس والمخضرم ايفان راكيتيتش.

وفي الدقيقة 35 نجح باولو ديبالا في تسجيل هدف التقدم لـ روما ليشعل المباراة، قبل ان يرد فرناندو بإضاعة فرصة محققة للتعادل.

نهائي الدوري الاوروبي

النيران الصديقة تعود بإشبيلية في الشوط الثاني

بدأ إشبيلية بهجوم ضاغط منذ الدقيقة الأولى وسدد تيليس كرة قوية بجوار القائم، قبل أن ينجح الفريق في إدراك التعادل بعد أن سجل مانسيني هدفاً بالخطأ في مرماه.

هدأت المباراة نسبياً بعد هدف التعادل وانحصر اللعب في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين، قبل أن يهدر تامي إبراهام فرصة محققة لروما بعد تصدي مميز من الحارس ياسين بونو.

تراجع روما بشكل واضح إلى وسط ملعبه لإغلاق المساحات امام هجوم اشبيلية ونجح في فرض رتمه على ملعب اللقاء كما شكلت هجماته المرتدة خطورة كبيرة على دفاعات الفريق الإسباني، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني ليتم اللجوء للأوقات الإضافية.

مباراة أشبيلية وروما

ركلات الترجيح تمنح لقب الدوري الأوروبي

لم يشهد الوقت الإضافي أية محاولات هجومية تذكر من الجانبين حيث سيطر الحذر بشكل واضح على أداء اللاعبين خوفاً من تلقي هدف قاتل لا يمكن تعويضه في الوقت الإضافي.

وتسببت كثرة التبديلات من الفريقين والسقوط المتكرر للاعبين بداعي الإصابة إلى تراجع المستوى بشكل واضح في الوقت الإضافي.

وفي الدقيقة 120 كاد كريس سمولينج مدافع روما أن يسجل هدف التتويج باللقب الا أن تسديدته الراسية ارتدت من العارضة، ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء بنتيجة 1-1 ويتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت لإشبيلية في نهاية المطاف بنتيجة 3-1 .