مصطفى عسل يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش

اختتمت مساء أمس منافسات ربع نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش والمقامة خاليا في مدينة الجونة وشهدت منافسات اليوم الثاني من دور ربع النهائي تأهل كل من محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا و مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا.

وشاركت كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا وسلمى هاني المصنفة الثانية عشر ونيل جيليس من بيلجيكا المصنفة الثامنة عالميا وتين جيليس من بيلجيكا المصنفة الرابعة عشر.

وتأهلت كل من نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا ونيل جيليس من بيلجيكا.

بطولة الجونة الدولية للإسكواش

نتائج مباريات اليوم الثاني من الربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال:

استطاع اللاعب محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا أن يفوز على اللاعب بول كول من نيوزيلندا المصنف الخامس عالميا بثلاث أشواط مقابل شوط ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي:8-11,-4-11 ,5-11 ,9-11

استطاع اللاعب محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا أن يفوز على اللاعب بول كول من نيوزيلندا المصنف الخامس عالميا بثلاث أشواط مقابل شوط ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي:8-11,-4-11 ,5-11 ,9-11

و فاز اللاعب مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا على اللاعب مازن هشام المصنف التاسع عالميا بثلاث أشواط ليتأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي:11-7 ،11-8، 11-7

نتائج مباريات الربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للسيدات:

استطاعت اللاعبة نور الشربيني من مصر المصنفة الأولى عالميا أن تفوز على اللاعبة تين جيليس من بلجيكا المصنفة الرابعة عشر بثلاث أشواط لتتأهل إلى الدور نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 11-4، 11-7، 11-9

بينما استطاعت اللاعبة نيل جيليس من بلجيكا المصنفة الثامنة عالميا أن تحقق الفوز على اللاعبة سلمى هاني من مصر المصنفة الثانية عشر عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط لتحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 11-9، 3-11، 11-3، 12-10.