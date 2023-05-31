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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

انطلاق فعاليات ربع نهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2023

بطولة الجونة الدولية
بطولة الجونة الدولية للاسكواش

شهد اليوم الخامس من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال والنساء منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين. 

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سيطرة مصرية على منافسات ربع نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

شارك في اليوم الخامس من مبارايات الربع النهائي كل من علي فرج من مصر المصنف الثالث عالميا ودييجو إلياس من بيرو المصنف الأول عالميا وإيكر بخارس من إسبانيا المصنف الثلاثون عالميا وفيكتور كروين من فرنسا الثامن عالميا. ليتأهل كل من علي فرج ودييجو إلياس إلى النصف النهائي. 

وشاركت كل من اللاعبة نوران جوهر من مصر المصنفة الثانية عالميا وجورجينا كينيدي من إنجلترا المصنفة السابعة عالميا وتيسني إيفانز المصنفة الخامسة عشرة وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا لتتأهل نوران جوهر وهانيا الحمامي من مصر للنصف النهائي. 

نتائج مباريات الربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال:

 فاز اللاعب دييجو إلياس من بيرو المصنف الأول عالميا علي اللاعب إيكير بخارس من إسبانيا المصنف الثلاثون في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-2، 11-2. فاز اللاعب علي فرج من مصر المصنف الثالث عالميا على اللاعب فيكتور كروين من فرنسا المصنف الثامن عالميا في 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 2-11، 3-11، 2-11. 

نتائج مباريات الربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للسيدات: فازت اللاعبة نوران جوهر من مصر المصنفة الثانية عالميا على اللاعبة جورجينا كينيدي من إنجلترا المصنفة السابعة عالميا في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-2، 11-5. فازت اللاعبة هانيا الحمامي من مصر المصنفةالثالثة عالمياعلى اللاعبة تيسني إيفانز من المملكة المتحدة المصنفة الخامسة عشر عالميا في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-5، 11-4.

سيطرة مصرية على طولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية  PSA 2023 للرجال والسيدات

وكانت منافسات اليوم الرابع من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية  PSA 2023 للرجال والسيدات سيطرة مصرية حيث تأهل إلى ربع النهائي كل من مصطفى عسل المصنف الثاني عالميًا ومازن هشام المصنف التاسع عالميًا ومروان الشوربجي المصنف السادس عالميًا وفارس الدسوقي المصنف الثالث عشر عالميًا وعمر مسعد المصنف الثاني والثلاثون عالميًا.

الجريدة الورقية