أول رد من مديرة أعمال حورية فرغلي على اتهامها بسرقة صفحاتها (فيديو)

استنكرت شيرين أكمل، مديرة أعمال الفنانة حورية فرغلي السابقة، اتهامها بسرقة صفحات حورية فرغلي على السوشيال ميديا، قائلة: "أنا أعمل في مجال الميديا منذ 20 عاما، وأعرف كثير جدا من الفنانين ولكني لا أقبل إدارة أعمال أيا منهم، و وافقت على التعاون مع حورية لانها صديقتي وحبيبتي وكنت ارغب في مساعدتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc مساء اليوم : " وقت إمضاء العقد مع حورية فرغلي لم اطلب منها أية مبالغ مالية، وطلبت منها وضع المبلغ الذي يتناسب معها، وهي وضعته بخط يديها.

وأوضحت: “ حسابات حورية فرغلي كانت مع مديرة أعمالها السابقة رباب، وحورية هي من طلبت مني إدارة اعمالها وصفحاتها على السوشيال ميديا، ووافقت على طلبها” .

وقعت على أوراق لدفع 200 ألف جنيه بدلا من حورية فرغلي

وتابعت: " رباب مديرة الأعمال السابقة طلبت لتسليمي صفحات حورية وكلمة السر أن يدفع لها مبلغ 200 الف جنية، وأنا وافقت ان أمضي مكان حورية لأتمكن من استرداد صفحاتها وإدارتها، ومضيت كإدارة اعمال وهذا واجبي، لكن لا يصح ان أتضرر ويطلب مني هذا المبلغ.

لن أطلب من حورية فرغلي أية مبالغ لمعرفتي بظروفها

وأشارت إلى أنها استلمت صفحات حورية فرغلي وبها ما يقرب من 2 مليون متابع، وتمكنت في فترة وجيزة من ان تصل بها الي 6 مليون متابع، لافته الا أن حورية طلبت فسخ العقد وعدم نشر أي اخبار على صفحاتها، وبالفعل نفذت طلبها ولم انشر على صفحاتها أي أخبار، ولم أطلب منها ـية مستحقات مالية نظير ظهورها في مسلسل إذاعي، وبرنامج تلفزيوني، ولن اطلب من حورية أية مبالغ لمعرفتي بظروفها ولأني اعاملها كأخت وصديقة.

واختتمت : "أنا اتصدمت من تصريحات حورية فرغلي فأنا وهي على تواصل وتعلم أني في دبي منذ عام، ومفيش انفصال بينا، انا جاهزة فورا اسلم الصفحات لكن بشرط ان استلم العقد الذي مضيت عليه نيابة عنها من مديرة أعمالها السابقة.

واتهمت الفنانة حورية فرغلي مديرة أعمالها الأخيرة بالاستيلاء على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت «فرغلي» في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن مديرة أعمالها تساومها من أجل إعادة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على نصف مليون جنيه.

وأشارت إلى عدم مسؤوليتها عن المواد التي يتم نشرها على هذه الحسابات حاليًا، متابعة: «كل السوشيال ميديا بتاعتي مسروقة، ومع شركة معروفة، أنا معرفش هي ليه مش عايزة تفك العقد اللي بيني وبينها؟!».

وأوضحت «فرغلي» أن عقدها مع مديرة أعمالها ينص على دفع نصف مليون جنيه إذا أرادت فسخ التعاقد معها، مشيرة إلى أنها ترفض إعادة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تربطها بدفع قيمة فسخ العقد.