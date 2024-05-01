يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا

يعوّل باريس سان جيرمان الفرنسي على نجمه كيليان مبابي، لمواصلة المشوار نحو أوّل لقب بتاريخه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحلّ -اليوم الأربعاء- ضيفا على بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب نصف النهائي.

بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم

يهتم موقع الوفد برصد كافة المعلومات التي تهم متابعيه، لذا في السطور التالية نعرض لكم كيف تأهل باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند لنصف نهائي دوري الأبطال.

تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لنصف نهائي دوري الأبطال عن طريق الإطاحة بنظيره برشلونة بمجموع المباراتين 6-4، حيث فاز في مباراة الإياب بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب مونتجويك، وفاز البارسا في مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء.

وعلى الجانب الأخر، فاز فريق بوروسيا دورتموند على نظيره أتلتيكو مدريد من الدور ربع النهائي بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بعد أن فاز فريق بوروسيا دورتموند في مباراة العودة بنتيجة 4-2 في المباراة التي احتضنها ملعب سيجنال إيدونا بارك، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة 2-1 لصالح الروخي بلانكوس.

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ويلعب الفائز من باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، مع الفائز من ريال مدريد وبايرن ميونخ، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، 1 يونيو المقبل، على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

تاريخ مواجهات بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان

التقي الفريقان من قبل في 6 مباريات في كافة البطولات، واستطاع فريق باريس تحقيق الفوز مرتين، مقابل فوز وحيد لصالح بروسيا دورتموند، وتعادل الفريقان في 3 مناسبات.

مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم

وتعد هذه المباراة هي الثالثة التي تجمع بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، حيث تقابل الفريقان وجها لوجه مرتين سابقتين في مرحلة المجموعات.

وفاز نادي العاصمة الفرنسية على نظيره الألماني في الجولة الأولى من دور المجموعات للموسم الحالي بهدفين دون مقابل، فيما حسم التعادل 1-1 مواجهة الإياب في الجولة الأخيرة.