ميانمار ونيوزيلندا.. هزات أرضية تضرب العالم

ضربت هزة أرضية اليوم الأربعاء قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا بالقرب من جزر أوكلاند غير المأهول بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر.

وأوضحت وكالة المراقبة "جيونت" النيوزيلندية ان مركز الزلزال كان 33 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

زلزال ميانمار

كما ضرب زلزالا عنيفا اليوم الأربعاء جمهوريه ميانماربقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر.

زلزال كويزون

و أعلن أيضا المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، وقوع زلزال اليوم بمحافظة "كويزون"، بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر.

وأشار مركز الزلزال إلي أن الزلزال وقع على بعد 14 كيلومترا شمال شرقي بلدة "إنفانتا"، وعلى عمق خمسة كيلومترات.

وقال إنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات أو أضرار مادية بسببه

زلزال إيشيكاوا

وضرب أمس الثلاثاء زلزال بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر، المناطق القريبة من محافظة إيشيكاوا غربي اليابان.

وقد وقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات قبالة سواحل إيشيكاوا غربي البلاد.



