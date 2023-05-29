زلزال يضرب إيران بقوة 4.1 درجات

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، مدينة سلماس بمحافظة أذربايجان الغربية، شمالي إيران، وفق روسيا اليوم.

وأفاد مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، بأن الزلزال وقع في مدينة سلماس الأذرية على عمق 6 كلم، الساعة 18:52 بالتوقيت المحلي.

وصرح المدير العام لهيئة الطوارئ بمحافظة أذربايجان الغربية أمير عباس جعفري، بأن فرق الطوارئ توجهت إلى مدينة سلماس وضواحيها فور وقوع الزلزال، لتقييم أضراره.

وأكد أنه لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، أو أضرار في ممتلكاتهم.