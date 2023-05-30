زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب غرب اليابان

أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في المناطق القريبة من محافظة إيشيكاوا غربي اليابان.

وذكرت الوكالة، وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قبالة سواحل إيشيكاوا غربي البلاد، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا جراء الزلزال، وليس هناك خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

زلزال يضرب الجزر البركانية



وفي وقت سابق، ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر، الجزر البركانية في اليابان على عمق 55 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة زلزال اليابان، على مسافة 1287 كيلومتر بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة يايزو، و1022 كيلومتر بين الشمال والشمال الغربي من «سايبان»، عاصمة مجموعة دول الكومنولث التابعة لجزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية غرب المحيط الهادي.

يشار إلى أن الجزر البركانية التي تعرف باسم «جزر آيوو»، هي 3 جزر يابانية بركانية صغيرة تقع في المحيط الهادئ الغربي.

وفي 22 مايو الجاري، شهدت اليابان، زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب، جزر ريوكيو على عمق 186 كيلومترا، وقال مرصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن البؤرة وقعت على مسافة 221 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من كاجوشيما.

كما شهدت اليابان في 5 مايو الجاري، زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب ساحل بحر اليابان بمحافظة إيشيكاوا، ووفقا لإدارة الأرصاد الجوية اليابانية، بلغ عمق الزلزال 10 كيلومترات.

وفي سياق متصل، أعلن المركز الوطنى للزلازل، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 هزات أرضية ضعيفة تراوحت بين 1.9 و3.4 درجة على مقياس ريختر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة شمال غرب إدلب بـ 15 كم بقدر 2.4 درجة، و4 هزات في لواء اسكندرون تراوحت بين 2.1 و3.4 درجة، وهزة على الحدود السورية التركية بقدر 1.9 درجة، والأخيرة في البحر المتوسط بقدر 2.7 درجة.

وأضاف المركز أن الهزات كانت على أعماق مختلفة وصلت إلى 26.5 كم.



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