مصر تقيم أول مشروع في الشرق الأوسط لتصنيع كومبريسور التكييف  

بتكلفة ٤٠ مليون دولار

شهد القنصل العام المصرى بإمارة دبى حسام حسين إسماعيل توقيع اتفاقية شراكة بين الجانب المصرى وإحدى شركات الأجهزة الكهربائية التايوانية وذلك فى اطار خطة الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الاجنبية بحضور المهندس إبراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية السابق و رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى، والمهندس محمد محمود العربى الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد فيليكس تشين رئيس مجلس إدارة شركة ريتشي، والسيد مين فا فين الرئيس التنفيذي للشركة، والسيدة جارليش شين ممثلة مركز التجارة التايواني في دبي





جاءت الشراكة بين مجموعة العربى و شركة ريتشي التايوانية لإنشاء مشروع جديد لتصنيع كومبريسور التكييف محليًّا، وذلك بالمنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف بكوم أبو راضي

وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية 40 مليون دولار بشراكة أجنبية مباشرة بنسبة 51%، كما تصل المساحة الإجمالية للمشروع نحو ٢٥ ألف متر مربع بطاقة إنتاجية للمشروع تصل إلى 6 مليون وحدة كومبريسور يخصص 50% من الإنتاج للتصدير، كما يوفر من ٥٠٠ فرصة عمل من مختلف التخصصات الفنية، ويُعد هذا المصنع الأول من نوعه في المنطقة العربية والشرق الاوسط وإفريقيا وغرب أسيا.





والجدير بالذكر أن شركة ريتشي تأسست سنة ١٩٨٩ في تايوان ولها أفرع في الصين، وتعمل الشركة بصفة متخصصة في إنتاج كومبريسور مكييفات الهواء ومجففات الملابس الموفرة للطاقة والصديقة البيئة