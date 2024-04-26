لعنة الدارك ويب تطيح بطفل شبرا.. 5 ملايين مقابل فيديو تجارة الأعضاء

الخوف يملأ قلوب الأهالي بمنطقة شبرا الخيمة في القليوبية، فاختفاء طفل، والعثور على جثته بعد 3 أيام مفرغة من أعضائه الداخلية، مشهد لا ينفك عن ذاكرة الجميع، وبكاء أسرته المستمر، وعبارات الرثاء تلوح في الأفق، يعزون نفسهم في شهيد الغدر "أحمد سعد".

تغيب "أحمد سعد"، 15 عاما، عن منزل أسرته، أهالي منطقة الفيلا في شبرا الخيمة، تحولوا لخلية نحل، يبحثون عن الصغير المتغيب، وبمعاونة الأجهزة الأمنية فحصوا كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، لتقودهم إلى جريمة بشعة نفذها عاطل في نجلهم.

طفل شبرا الخيمة برفقة المتهم

تقول "نجاة مختار"، والدة المجني عليه لـ"الوفد"، ظهر في منطقنا شاب يدعى "طارق . أ"، 30 عاما، وعمل في قهوة على ناصية شارعنا، بنى صداقة مع نجلي "أحمد سعد"، وكان يشتري له ما يريد، حتى أعطاه 50 جنيهًا كعيديه، لا نعلم أن محبته الظاهرة لنجلي ما هي إلا خطة لجريمته وهي إراقة دمائه.

والدة الضحية

وتابعت الأم المكلومة، استدرجة لشقة سكنية، وقتله وفتح جسده وسرق أعضائه، وانهارت باكية بعدما بُح صوتها من كثرة النحيب على فلذة كبدها.

شقيقة المجني عليه

والتقطت شيماء سعد، 20 سنة، شقيقة الضحية، طرف الحديث، لتقول بأي ذنب قتله، أخي الصغير لم يؤذي، لم يكن طفلا بل رجلا اتعكز عليه أنا وأسرتي، المتهم حرمني من شقيقي الوحيد.

والد طفل شبرا الخيمة

وطالب الحاج محمد سعد، موظف بالمعاش، القصاص من المتهم، ومن خلفه من شبكة تجارة الأعضاء، قائلا "عايز حق ابني من الفجرة اللي قتلوه".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، واقتياده إلى قسم الشرطة، وتحفظت على جثمان الضحية تحت تصرف النيابة، التي أمرت بالدفن بعد انتداب الطب الشرعي واستخراج تقرير الصفة التشريحية.

وأصدرت النيابة العامة بيانا بشأن القضية رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أول شبرا الخيمة والخاصة بواقعة العثور على جثمان طفل بشبرا الخيمة.

وجاء بيان النيابة العامة أنه في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر 15 عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته

طفل شبرا برفقة المتهم قبيل مقتله

بيع فيديوهات سرقة الأعضاء في "الدارك ويب"

وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا.

خطة لقتل طفل آخر

وتابعت تحقيقات النيابة أن المتهم المتواجد بدولة الكويت أخبر شريكه الكائن بشبرا الخيمة، بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.

القبض على المتهم ووالده

وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية.

الانتربول الدولي يرحل المتهمين إلى مصر

ورحلت قوات الإنتربول الدولي المتهمين إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولاً لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.

طفل شبرا ليس الضحية الأولى

وقرر المتهم أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.