جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب أنصال معدنية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية "التزام" برئاسة علاء السيد مدير عام الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد برئاسة السيد عمارة مدير عام الوارد ومباحث المحور من ضبط محاولة تهريب كمية من الأنصال المعدنية "الكترات" بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1467 لسنة 2009 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتقدير رقم 118 لسنة 1975.

تم تشكيل لجنة جمركية لكشف مشمول الحاوية من سعيد الدايدموني مدير إدارة التحريات وطارق حسن مدير إدارة المكافحة وراني أحمد مدير إدارة الفحص وجمال حسني مأمور الحركة ومصطفى حمودة ووليد الزند وشريف العجمي بمكافحة التهرب الجمركي حيث تبين وجود 5070 نصلا معدنيا "كتر" أحجام وأشكال مختلفة مخبأة داخل كراتين البضائع.

جاء ذلك بناء على إخبارية سرية مفادها اعتزام إحدى شركات الإستيراد والتصدير تهريب أصناف مخالفة ممنوع دخولها البلاد إلا بالموافقات الأمنية المسبقة داخل مشمول البيان الجمركي 192620 لسنة 2023 والصنف طبقا للمستندات عبارة عن عدد يدوية واردة من الصين ، وقرر محمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، يأتي ذلك بناء على تعليمات الشحات غتوري رئیس مصلحة الجمارك وعبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.