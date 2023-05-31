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الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط

جانب من توقيع بروتوكول
جانب من توقيع بروتوكول التعاون

فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف الجامعات المدنية لتعظيم الإستفادة من كافة القدرات والإمكانات وبما يحقق التعاون المثمر فى شتى المجالات، وقع اللواء أح عبد الحميد سيد أحمد مدير الحرب الكيميائية بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى جامعة أسيوط.

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وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية في التطوير والتحديث

ويهدف البروتوكول إلى تنمية أوجه التعاون العلمى والبحثى لمواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات العلمية ، وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من الكوادر العلمية والفنية بما يسهم فى الإرتقاء بالأسس البحثية التخصصية فى المجالات ذات الإهتمام المشترك.


 

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القوات المسلحة تقدم خدمة الاستشارات العلمية والتكنولوجية للمصانع والصناعات ذات الآثار البيئية

 

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