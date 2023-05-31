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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الفريق أسامة عسكر يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بجنود بالذخيرة الحية

جانب من التفقد
جانب من التفقد

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود( رعد- 33 ) والذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية بإستخدام الذخيرة الحية والذى إستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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وألقى اللواء أ ح محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنطقة الغربية العسكرية لتنفيذ كافة المهام المكلفه بها ، مؤكداً حرص رجال المنطقة على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى لحماية الإتجاه الإستراتيجى الغربى للدولة .

وتضمنت المرحلة تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية بمشاركة مختلف الأسلحة أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى ومهارات ميدانية وقدرة على إستخدام الأسلحة والمعدات لتنفيذ المهام القتالية والنيرانية وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها بدقة وكفاءة عالية .

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة الغربية العسكرية , مؤكداً حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والإستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات وزيادة إمكاناتها وقدراتها

فى مختلف التخصصات بما يمكنها من الوفاء بمهامها فى حماية الوطن وصون مقدساته .

كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى تنفيذ مهامهم وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء سير العمليات , مشيداً بالقرارات المتخذة والأداء المتميز الذى وصلت إليه العناصر المنفذة للمشروع .

حضر تنفيذ المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة .

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