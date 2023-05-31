تحرير 204 محاضر تموينية بالمنوفية

كشف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، أن تلك الحملات التفتيشية والتموينية التي شنتها المديرية، اليوم أسفرت عن تحرير 204 محاضر تموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، تنوعت ما بين 94 محضر مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر.

كما تم ضبط 110 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، مشيرًا إلى مواصلة اللجان المشكلة مرورها الميداني واليومى على منافذ ومعارض للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار حفاظا على حقوق المواطنين.



ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات العامة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.