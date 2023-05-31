إصابة عاطل صدمه قطار في بني سويف

أصيب عاطل اليوم الأربعاء بعد أن صدمه قطار بمزلقان السكة الحديد بمركز الواسطى ببني سويف وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدية يفيد بورود بلاغ بإصابة عاطل بعد أن صدمه قطار بمزلقان السكة الحديد بمركز الواسطى وتم التوجيه بسرعة نقله إلي أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصاب ويدعي فادي.ط.ح 25 سنة، عاطل، مصابًا بكسر بقاع الجمجمة والضلوع وكسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقله إلى قسم الاستقبال بمستشفي الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.