جامعة الزقازيق تحصل على المركز الأول بالذكاء الاصطناعي والإنشاد الديني بمهرجان إبداع

حصلت جامعة الزقازيق على مراكز متقدمة خلال منافسات مسابقة مهرجان إبداع بنسخته الـ 11 والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، في المجالات" الأدبية، والعلمية، والفنية"، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

جاء مشاركة جامعة الزقازيق ضمن مشاركة ١٣٠ جامعة وأكاديمية وجامعة خاصة وأهلية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وأشرف على وفد جامعة الزقازيق محمد متولى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، والذي تكون من: مروة عبدالله نصر مدير إدارة النشاط الثقافى، وغكمل سعيد السيد مدير إدارة النشاط العلمى .

وتكون وفد الجامعة المشارك من ٦ طلاب، 3 منهم بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات حصل على المركز الأول بالابتكارات العلمية "الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطبيقاته"، وهم: إبراهيم أنور السادات، أبانوب فكرى بدير، أمال عثمان عبد الغفار، بينما حصل على المركز الأول فى مجال الإنشاد الدينى الطالب عمر ناصر أحمد بالفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية، وحصل على المركز الثانى فى مجال الترانيم الدينية الفردية الطالب جورج ماهر أنيس بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة، وحصل على المركز الثالث فى مجال الشعر وكلمات الأغانى الطالب أحمد عباس إبراهيم بالفرقة الرابعة بكلية الآداب.

وقد أعلنت نتائج المسابقة خلال حفل أقيم بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة، تضمن فقرات فنية قدمها طلاب جامعات قناة السويس، المنصورة، وأكاديمية الفنون، وأوركسترا وزارة الشباب والرياضة، وتم تكريم عدد من الفنانين والمتسابقين الفائزين، بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة القاهرة، ومن جامعة الزقازيق الدكتورة أمل فاروق عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والوفد الممثل للجامعة، بالإضافة إلى كوكبة من الشخصيات العامة والمفكرين والفنانين، وحشد كبير من الإعلاميين.