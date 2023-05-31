معهد الأمن القومي: إيران تهدد إسرائيل بأسلحة جديدة

تطرق معهد الأمن القومي الإسرائيلي، للأسلحة الجديدة التي كشفت عنها إيران مؤخرًا ووفقًا لتقييمات المعهد الأمني، فإنه يمكن النظر إلى توالي الأخبار القادمة من إيران.

ووفقًا لتقييمات المعهد الأمني، فإنه يمكن النظر إلى توالي الأخبار القادمة من إيران حول اقترابها من السلاح النووي والكشف عن صواريخ باليستية جديدة على أنه نوع من رسالة الردع لإسرائيل.

وأشار المعهد إلى أن رسائل إيران تمثلت بالتهديد بأن لدينا القدرة على الوصول إلى قدرة نووية ولديها وسائل إطلاق فعالة.

وأضاف المعهد أن التصريحات الأخيرة لوزير الجيش ورئيس الأركان ورئيس الحكومة حول هذه القضايا هي رسالة ردع واضحة للعدو.

التصعيد إسرائيلي إيراني

وفي المقابل قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحصل على دعم لضرب منشآت إيران النووية إذا استنفدت كل الطرق.

وأضاف هنغبي أن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 90% يعدّ خطا أحمر لكل العالم، وأشار إلى أن إسرائيل لم تضيع الوقت ونجحت في تأخير المشروع النووي الإيراني.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن واشنطن تعتقد أن الحل الدبلوماسي وارد لثني إيران عن مشروعها النووي، لكن إسرائيل تشكك في ذلك.

ورأى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أن إيران تستخدم سوريا منطقة حرب محتملة مع بلاده، وقال "لدينا القدرة على ضرب إيران، ولسنا غير مبالين بما تحاول إيران بناءه من حولنا". وأشار إلى أن حزب الله اللبناني "مرتدع بشدة عن شن حرب شاملة ضدنا، ولدينا استعداد جيد على الجبهة الشمالية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال في وقت سابق إن إيران تخوض حرب استنزاف ضد إسرائيل بوكلائها القريبين عبر الحدود، وأكد أن إسرائيل ضاعفت هجماتها في سوريا لمنع محاولات إيران التمركز عسكريا هناك.

وهدد غالانت بأن كل الخيارات يجب أن تكون على الطاولة، لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، محذرا في الوقت ذاته طهران من تبعات زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90%.

وفي هذا السياق، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهرون حليفا إن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قريب جدا من ارتكاب خطأ يقود الأوضاع المتدهورة في المنطقة إلى حرب كبيرة.