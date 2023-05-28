إسرائيل تراقب ٤ دول عربية بالبالون وتستعد لمواجهة إيران وحزب الله

بدأت اليوم إسرائيل فى مراقبة أعماق كلّ من لبنان والأردن وسوريا والعراق عبر منطاد أطلقته فى حدودها يتمتع بقدرات عالية من بينها كشف الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة.

أكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن هذا التطور يأتى بعد أيام من المناورة العسكرية التى نظمها حزب الله اللبنانى واستعرض خلالها قدرته على استهداف إسرائيل، كما تتزامن مع اتهامات متبادلة بين طهران وتل أبيب وتلويح الأخيرة باستعدادها للرد على تهديداتها النووية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنطاد وهو الأكبر فى العالم بطول يبلغ 117 متراً ومزود بكاميرات خاصة وأجهزة كمبيوتر ورادارات، منصوب على مثلث الحدود الأردنية السورية ويراقب أراضيهما، ويمكن أن يصل إلى ارتفاع كبير لمراقبة مسافة أطول، مضيفة أنه يراقب أيضاً الطائرات فى مطار دمشق السورى والعمق اللبنانى.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية تتوقع أن تكون الحرب القادمة عبارة عن مواجهة متعددة الجبهات مع هجمات مشتركة من قبل آلاف الطائرات وصواريخ كروز. واقتحم مستوطنون متطرفون المسجد الأقصى المبارك، من جهة «باب المغاربة» بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، قواتها ووحداتها الخاصة فى باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية فى منطقة «باب الرحمة» شرق المسجد. وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، وتُدقق فى هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.