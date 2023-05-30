رفض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين البند الذي تضمنته الدعوة لعقد العمومية غير العادية بسحب الثقة من النقيب العام، مؤكدين تمسكهم بالمهندس طارق النبراوي على "رأس النقابة لحين انتهاء فترته".

الجمعية العمومية بنقابة المهندسين ترفض سحب الثقة من النبراوي:

وكشفت نتائج التصويت في الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين التي عقدت اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، لسحب الثقة من النقيب العام للمهندسين طارق النبراوي، عن فشل الدعوة ورفض ما تضمنته.

ودعا مجلس النقابة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النبراوي، بناءً على طلب من 1960 عضوًا بحسب ما أكد وكيل أول النقابة.

وشارك في الجمعية العمومية الطارئة والتي تعد الأكبر من حيث نسبة الحضور في عموميات المهندسين على مدار تاريخها أكثر من 24 ألف مهندس بحسب بيانات غير رسمية.

وتعالت أصوات أنصار النبراوي بالهتافات بعد فرز عدد كبير من اللجان والتي أظهرت اكتساح (لا) لسحب الثقة من النقيب العام على( نعم).