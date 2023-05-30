مجلس الوزراء السعودي يوافق على التقويم الدراسي 1445 بثلاثة فصول

وافق مجلس الوزراء السعودي على التقويم الدراسي 1445، مؤكدًا أن السنة الدراسية سوف تتكون من ثلاثة فصول دراسيةـ (2023/2024م)، وعلى القواعد المنظمة للتقويم الدراسي.

التقويم الدراسي 1445 ثلاثة فصول

وأوضحت وزارة التعليم السعودية تفاصيل الخطة الدراسية 1445 2024 وفقاً للتقويم الدراسي 1445 بعد التعديل سيتكون من 3 فصول دراسية كاملة مع توضيح الإجازات الطويلة 1445 والعطلات الرسمية وموعد الاختبارات للعام الدراسي الجديد1445.

وعن موعد بدء الدراسة في جميع المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية للعام 1445، أوضحت وزارة التعليم أنه تم مناقشة الإجراءات الجديدة المعدلة للعام الدراسي 1445-1446 في المحادثات بين مديري المدارس والإدارات التعليمية.

قرارات مجلس الوزراء السعودي

تفاصيل التقويم الدراسي 1445

وبعد قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على التقويم الدراسي 1445، من المقرر أن تعلن وزارة التعليم السعودية، عن جدول الدراسة للعام الجديد وفقاً لتوجيهات الوزارة.

نظام التقويم الدراسي 1445

ووافق مجلس الوزراء السعودي، على التقويم الدراسي 1445، على أن يكون ثلاثة فصول دراسية، استناداً إلى ما تم تطبيقه في العامين الدراسيين السابقين ونجاح النظام الثلاثي الفصول الدراسية، والذي شمل إجازات طويلة وعطلات رسمية.

وجاء قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسته التي عقدها اليوم في قصر السلام بجدة على سياسة تنمية الطفولة المبكرة، والإطار الموحد الشامل لتقييم القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر، إضافة إلى الموافقة على التقويم الدراسي لعام 1445 وقواعده المنظمة.

وزارة التعليم السعودية

وأطلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس القمر.

وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام، أن المجلس تناول مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية، لا سيما ما يتصل بتعزيز أواصر العلاقات بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في مختلف الأصعدة.

وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بمخرجات الدورة (5) لمجلس التنسيق السعودي العراقي التي عقدت في جدة، وما شهدته من التوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، والتأكيد على عزم البلدين رفع وتيرة تعاونهما، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز أمن واستقرار المنطقة ويدفع بعجلة التنمية.

قرارت مجلس الوزراء

ومن أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم في قصر السلام بجدة:

- التباحث في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية ومصر في مجال تطوير عبور سفن النزهة وسفن الشحن عبر قناة السويس.

- الموافقة على سياسة تنمية الطفولة المبكرة، والموافقة "من حيث المبدأ" على الإطار الموحد الشامل لتقييم القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر.

- الموافقة على التقويم الدراسي لعام 1445 (2023 - 2024)، والموافقة على القواعد المنظمة له.

- التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وبولندا للتعاون في مجال الطاقة.

- التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والبرتغال للتعاون في مجالات الطاقة.

- التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين السعودية وتركيا في المجال الإعلامي.

- التباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون بين نيجيريا وغانا وموريتانيا مع السعودية في المجال الإعلامي.

- التباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون بين مصر وتشاد والبحرين وقطر مع السعودية في المجال الإعلامي.

- التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وبريطانيا للتعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار.